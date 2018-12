Denuncian Falsificación de Documentos y Firmas en Ayuntamiento de Tapachula

* Quedan al Descubierto Actas Apócrifas de Cabildo.

Tapachula, Chiapas; 30 de Diciembre.- Al concluir apenas el primer trimestre de la administración municipal que encabeza el alcalde, Oscar Gurría Penagos, se detectó que en el Cabildo se han falsificado hechos, documentos y firmas para hacerlos pasar como verídicos y oficiales.

Como ejemplo, una Regidora integrante de ese órgano del Ayuntamiento, se encontró con documentos de reuniones en las que supuestamente estuvo, sobre todo para avalar Comisiones, y se estampó su nombre y firma, aún cuando ni por enterada estaba de esos eventos.

Ante el temor de que sus datos personales sean utilizados para actos de corrupción y otros fuera de la ley, la víctima acudió a un despacho jurídico para presentar su denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

De acuerdo a los abogados que llevan el caso, se recabaron todas las pruebas del ilícito, se certificaron ante Notario y se solicitó la intervención de un perito especialista en grafoscopía, para corroborar que los documentos fueron falsificados, con premeditación, alevosía y ventaja.

Uno de esos documentos apócrifos, según los abogados, es un acta de Cabildo relacionada con la instalación de la Comisión de Mercados y Centros de Abasto, que supuestamente se llevó a cabo a las 20:20 horas del 25 de Octubre de este año.

Ahí aparece el nombre y la firma de la Regidora involucrada, pero asegura que en esa reunión nunca estuvo ni tampoco es su firma la que aparece impresa. Es decir, se considera que el evento nunca se celebró y las actas son falsas.

Según las pruebas aportadas, supuestamente esas reuniones estuvieron avaladas con la presencia del Secretario General del Ayuntamiento, Luis Miguel Del Pino Acotto, de quien se desconoce si también le falsificaron sus datos o se prestó para esas irregularidades.

“Hago del conocimiento a esa representación social de la Fiscalía Regional, que la suscrita, el día y hora que señala el documento en mención, no me encontraba en el lugar en donde se señala, mucho menos que me encontrara a la hora señalada en el Cabildo Municipal, tampoco en esas actuaciones y tomando acuerdos. Es decir, el documento de marras, es totalmente apócrifo para la suscrita”, argumentó la Regidora en su denuncia penal.

Recalcó además que, “aunque viene estampado una supuesta firma en mi nombre, no es mía, no es de mi puño y letra y no contiene mis rasgos. Por consiguiente, ignoro quién haya estado presente y quién haya firmado por la suscrita”.

Ante ello, el despacho jurídico indicó que todo ello está previsto en el Código Penal para el Estado de Chiapas, en sus numerales 400 y 401, fracción I, y demás dispositivos jurídicos que tienen relación con los ilícitos cometidos por servidores públicos en la entidad.

Por lo mismo, solicitaron a la Fiscalía realizar las diligencias que sean necesarias a efecto de integrar debidamente la carpeta de investigación que resulte por los hechos delictuosos denunciados.

“Son hechos y actos cometidos por los imputados, que dañan tanto a la administración pública municipal como al gobierno mismo, y violentan la transparencia misma de que debemos tener presente los miembros del cuerpo de autoridad y gobierno municipal”, se recalca en la denuncia.

Desde el punto de vista de los litigantes, “esto un acto que produce desconfianza en las instituciones, en asuntos del orden público que se ventilan en la gobernanza y administración; principalmente en la Comisión de Mercados y Centros de Abasto, en la que tiene como principal actividad la regulación del comercio informal en la vía pública”.

Destacaron además que, con esas conductas, provocan daños al orden público, al interés social del municipio de Tapachula y, de manera personal, a quienes se les ha falsificado y utilizado sus datos personales.

Se espera que la denuncia prospere, se investigue y, de confirmarse, se castigue a quienes resulten responsables, pero que no quede en la impunidad por cuestiones partidistas. EL ORBE/Investigaciones Especiales/Ildefonso Ochoa Argüello