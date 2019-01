Advierten Llegada de Nueva Caravana de Migrantes a México

*Superan los 20 Mil, Afirman.

Tapachula, Chiapas; 02 de enero. – De acuerdo a miembros de Reactiva Tijuana Foundation, se está convocando a conformar una nueva caravana de migrantes centroamericanos hacia territorio mexicano, aunque se advierte que será más grande y fuerte que las anteriores.

En esta ocasión, dijeron, no se planea atravesar todo el territorio nacional para intentar entrar de alguna forma a los Estados Unidos, sino más bien aprovechar los ofrecimientos del gobierno federal que encabeza, Andrés Manuel López Obrador, como visas, fuentes de empleo y apoyo a través de diversos programas gubernamentales.

Reconocieron que los albergues para migrantes en la franja limítrofe del norte del país se encuentran a su máxima capacidad, en la que miles de centroamericanos esperan la respuesta a su solicitud de asilo o refugio en la nación norteamericana.

Indicaron que, en la nueva convocatoria para los participantes de la caravana, la metas es quedarse a radicar en algún municipio de Chiapas, buscar empleo, vivienda e integrarse a la sociedad.

De concretarse el llamado, la nueva caravana podría estar partiendo de Centroamérica a mediados de este mes, para que los empleen en México y los incluyan en la lista de los obreros que se requerirán en la construcción del tren maya.

A pesar de que aún no hay cifras sobre la cantidad de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que participarían en ese éxodo de migrantes, por las respuestas obtenidas en las redes sociales, se prevé que pudiera superar los 20 mil.

Las propuestas de las últimas horas es caminar en tres gigantescas columnas que se unirían en Guatemala, cruzar las fronteras de manera legal o ilegal y sin acreditar su identidad.

El contingente tendría como meta llegar a Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, ambos municipios en Chiapas, para que sean atendidos en refugios temporales con manutención del gobierno, en espera de que sean contratados por el gobierno federal, lo cual podría requerir de al menos un año.

Al concluir el 2018, México y Estados Unidos acordaron desarrollar un plan para frenar la migración centroamericana que, según lo revelado, incluía una inversión de alrededor de 25 mil millones de pesos de México a sus estados del sur durante los próximos cinco años.

Mientras que Estados Unidos contribuirá con cerca de 5 mil millones a México y una cantidad parecida para el Triángulo Norte de América Central.

La llegada de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada de México, Policía Federal, Instituto Nacional de Migración y otras dependencias a la frontera sur en la semana pasada, sirvió para analizar la infraestructura y el estado de fuerza con la que se cuenta, para recibir ese nuevo flujo de personas y las que llegan cotidianamente.

Las mesas de seguridad, en tanto, buscan alguna estrategia para distinguir en esos contingentes a los miembros de pandillas como la Mara Salvatrucha 13 y la Barrio 18, así como de otros delincuentes y perseguidos de la justicia, aunque por lo pronto la única alternativa es el intercambio de información.

Otra de las preocupaciones es el estado de salud de los migrantes y las posibles enfermedades que traigan consigo, porque no habría la capacidad para diagnosticar a todos, tal y como lo está sugiriendo los Estados Unidos.

Se tiene previsto para que este fin de semana se convoque a una reunión entre voluntarios a coordinar la caravana, en la que se tomaría la decisión del día a salir con rumbo a Chiapas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello