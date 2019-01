Despido injustificado, Denuncian Policías de Seguridad Privada Bunker

Tapachula, Chiapas; 3 de Enero.- Elementos de seguridad privada denunciaron haber sido despedidos de manera injustificada de la empresa ’Bunker’, con sede en Tuxtla Gutiérrez, con la que ya han tenido diversos conflictos por la falta de pagos.

Ángel Alberto Arreola López, que se desempeña como Jefe Grupo, informó que los diez elementos que fueron despedidos estaban asignados a cuidar diversos servicios del Hospital Regional, pero este jueves fueron informados que estaban dados de baja.

Calificó de injustificada la medida porque no hay acta administrativa de por medio, además si faltaron el 25 de Diciembre y 1 de Enero fue porque estaban enfermos y no presentaron justificante médico porque ni siquiera los tienen afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además, en Diciembre no les dieron el aguinaldo que por ley les corresponde.

La noche del jueves fueron, vía telefónica, de la determinación tomada por los directivos de la empresa que tiene su sede en Tuxtla Gutiérrez y con la cual ha habido diversos incidentes por la forma de trabajar, sobre todo con lo que respecta a las prestaciones y a la falta de pago de los salarios de manera puntual, externó.

Informó que cada turno está integrado por 18 elementos y fueron despedidos 5 de cada guardia, que hacen un total de 10 que quedaron fuera, pero temen que haya otros despidos porque presuntamente a la empresa ya le cambiaron de razón social y buscan hacer nuevas contrataciones.

Este jueves llegó en representación de la empresa ‘Bunker’ una persona de apellido Anzueto, para ratificarles los despidos, sin siquiera darles la opción de ser indemnizados, señaló, situación por que determinaron acudir a las autoridades laborales. EL ORBE/Rodolfo Hernández González