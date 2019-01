El Gobierno Federal Debe Voltear Hacia la Frontera Sur

Tapachula, Chiapas; 3 de Enero.- Se hace necesario que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, volteé hacia la Frontera Sur que también es México y necesita atención a sus problemáticas, como el caso de la reducción del IVA e ISR, afirmó Alfredo de la Cruz Cordero, de la Asociación Civil Nueva Generación Vinculación Social.

“También hacemos un llamado a los legisladores federales, Senadores y Diputados locales para que hagan un pronunciamiento sobre el tema, toda vez que de darse vendrá a generar beneficios”, explicó.

Hay mucho desencanto entre la población en general que esperaba tener un trato igual con la frontera norte, porque mientras allá desde el primer día del año ya empezaron a tener beneficios, aquí no hay para cuándo, dijo.

“Existen necesidades prioritarias y no es posible pensar que seamos menos, aquí hay producción agrícola, generación de energía eléctrica, petróleo, entonces no es posible que no hayan beneficios, pero sí están recibiendo gente de Centroamérica”, aseguró.

De la Cruz Cordero indicó que hasta el momento los Colegios de Contadores, de Economistas y otros sectores no han salido a exponer que si López Obrador no dará los beneficios fiscales, se conmine a los legisladores federal por Chiapas a que hagan su trabajo.

El Presidente dijo que iba a homologar los impuestos tanto en la frontera norte como en la sur, “entonces qué sucede, cuánto más habrá que esperar para que nos llegue la Cuarta Transformación”, precisó.

“Tenemos mucha necesidad, sobre todo porque muchos políticos del pasado se vinieron a servir, nada más vinieron a llenar sus alforjas y nunca atendieron a este pueblo que necesita sumarse al desarrollo”, concluyó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González