Mantienen Abasto de Medicamentos en 90% en el Hospital Regional

Tapachula, Chiapas; 3 de Enero.- Entrevistado en el marco de la reunión del Comité de Abasto, con jefes de cada una de las áreas, el director del Hospital Regional Tapachula “Dr. Manuel Velasco Suárez”, José Esaú Guzmán Morales, informó que se mantiene un abasto del 90 por ciento de medicamentos para atender las diversas patologías.

Se pretende que sea no menos del noventa por ciento, aunque muchas veces algunas de las empresas que se encargan del surtimiento no tienen algunas claves, pero fuera de ello se da la atención a cada uno de los pacientes, muchos de ellos referenciados de diversos municipios de la Costa y Sierra, es decir, se cuenta con los medicamentos necesarios para darle la atención a los que están hospitalizados.

“El objetivo del Comité de abasto es para verificar, garantizar y hacer el involucramiento y las planeaciones médicas de jefes de servicio de cirugía, almacén, medicina interna, subdirectores, de anestesia, de farmacia, para que cada uno en el ámbito de su responsabilidad pueda solicitar lo que se necesita para atender su área y haya surtimiento para garantizar la atención de los pacientes”, explicó.

De manera increíble a pesar que durante las fiestas decembrinas la población utiliza pólvora en grandes cantidades, los diez pacientes que recibieron con quemaduras de segundo grado fueron por aceite o porque se pararon en lugares donde estaban quemando basura, dijo.

Durante ese periodo estuvieron saturados de pacientes, principalmente politraumatizados, principalmente por accidentes automovilísticos, así como penetrados por arma blanca y otros heridos por proyectil por arma de fuego y 10 pacientes fracturados.

Explicó que se trabaja para que aquellas enfermedades o patologías que no son de urgencia se atiendan en el primer nivel (Centros de salud), para que no acudan al Hospital General que es de segundo nivel y saturen los servicios y con ello le quiten la oportunidad y el espacio para que sean atendidos los pacientes con verdadera urgencia, muchos de ellos procedentes de municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Motozintla, entre otros puntos de la Costa y Sierra. EL ORBE / Rodolfo Hernández González