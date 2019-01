Tapachula Inicia el Año con Desplome Económico, Debido al Comercio Informal e Inseguridad: CANACO

Tapachula, Chiapas; 3 de Enero.- Las ventas formales y las ganancias por la prestación de servicios en Tapachula y en los municipios aledaños durante la celebración de fin de año y el inicio del 2019, no fueron las que se esperaban. Por el contrario, se reporta un desplome general en la economía.

Al hacer un balance de lo ocurrido en ese periodo, el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), Carlos Murillo Pérez, reconoció que, en la Fiesta Navideña, en Tapachula y en el resto de la Frontera Sur hubo un aumento en las ventas generales en alrededor del 70 por ciento.

Los sectores que más reportaron afluencia fue el hotelero, restaurantero y del comercio, aunque los centros recreativos y puntos turísticos también presentaron llenos.

Aún cuando es muy difícil precisar los ingresos diarios en ese periodo, calculó que en Tapachula fue superior a los 20 millones de Pesos, incluyendo los gastos originados por la llegada de centroamericanos con Tarjeta de Visitante Regional (TVR).

Comentó que, por esas cifras, había grandes expectativas entre los empresarios establecidos y los sectores productivos para la semana de fin de año.

Sin embargo, la llegada de turistas se redujo considerablemente, mientras que los consumidores ya no acudieron a las tiendas comerciales.

Las compras se concentraron en productos como comida, bebidas de todo tipo y, en algunos casos, ropa que se pondrían ese día.

El sector juguetero señala preliminarmente que este podría ser el peor inicio del año en las últimas dos décadas, aunque confían que este fin de semana tuvieran una pequeña recuperación, por el Día de Reyes.

Según Murillo, consideran que hubo varios factores que se conjugaron para el desplome en la economía formal en la región, y para ello incluyó al desbordamiento del comercio informal, la inseguridad y la prostitución.

Así también, los despidos masivos que hubo en las tres instancias por el cambio administrativo en los Gobiernos, el cierre de empresas y el aumento en los costos, sobre todo en los combustibles y la energía eléctrica, “que lamentablemente siguen aumentando”.

Recordó que, en años anteriores, la cuesta de Enero se empezaba a sentir en la segunda quincena del mes, pero que, ahora, desde este miércoles las casas de empeño y prestamos estaban a reventar.

No se vislumbra, dijo, un mejor panorama para la Frontera Sur porque hasta el momento no se ha dicho nada si los grandes proyectos de la Zona Económica Especial y Parque Agroindustrial, ambos en Puerto Chiapas, seguirán adelante o serán cancelados.

Además, que la frontera sur seguirá con los altos cobros de los Impuestos Sobre la Renta (ISR) y del Valor Agregado (IVA), contrario a lo que ocurre en el Norte, donde el Gobierno Federal ordenó reducirlos.

Tampoco hay un programa que impulse el turismo de cruceros o amplíen los beneficios de la TVR; sino al contrario, en el presupuesto se redujeron los recursos al campo, “que le pegará muy duro al Soconusco por ser el granero de México”.

A un mes de los cambios en el Gobierno Federal, consideró que tampoco se sabe si habrá inversiones en materia de obra pública, porque la única visita que han hecho a la región, fue hace unos días a Tapachula, de manera privada y para corroborar únicamente la porosidad de la frontera, sin anunciar las inversiones. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello