Constantes Incrementos a la Tonelada de la Harina Impactan Producción de Tortilla

Tapachula, Chiapas; 4 de Enero.- El nuevo incremento de 600 Pesos a la tonelada de harina a partir del 14 de Enero, sumado al aumento que acaba de sufrir la energía eléctrica, impacta severamente en la producción de la tortilla, afirmó César Alejandro Ricaldi Jiménez, presidente del Consejo de la Industria de la Masa y la Tortilla del municipio de Tapachula.

Todos esos costos los vienen absorbiendo desde el año pasado, a todo eso hay que sumarle el aumento que tuvo la tonelada de harina de 400 Pesos entre los meses de Julio y Agosto del 2018, y en Noviembre subió el flete.

“Estamos analizando si le subimos o no al kilogramo de la tortilla, porque lo que menos queremos es afectar al público consumidor, aclaramos que no somos nosotros los que deseamos el aumento, todo se debe a que las empresas harineras son las que hacen incrementos y no hay ninguna autoridad que les ponga una sanción, mientras que nosotros sí somos vigilados severamente por la PROFECO que nos aplica multas bastante altas”, señaló.

La tortilla, en algunos municipios se va a ir a 17 y a 18 Pesos el kilogramo, “mientras que en Tapachula estamos valorando con los compañeros para ver si podemos sostener el precio o subirle para poder recuperar la inversión”.

Ricaldi Jiménez añadió que solicitan la intervención del Gobierno Federal que había anunciado que no habría incrementos significativos, pero la realidad es otra, ya subió la electricidad y ahora la harina, “vamos a solicitar con las instancias estatales y municipales qué se puede hacer para no perjudicar a la población; en promedio son 400 tortillerías censadas en el municipio de Tapachula y estamos buscando que haya una regularización, porque nosotros pagamos impuestos y generamos fuentes de empleos”.

Ya son varias veces en que la industria ha sido impactada por el constante aumento en el precio de la harina, “hemos hecho proyectos para poder regresar al nixtamal, no se han podido porque no se ha contado con los recursos, porque también se atravesó el cambio de gobierno, además no es posible que suba la harina si el maíz no ha tenido incrementos”, afirmó, aunque la luz y la gasolina afirma asegura el gobierno que no los incrementó, solo sufrieron ajustes inflacionarios. EL ORBE / Rodolfo Hernández González