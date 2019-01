Desabasto de Gasolina Provoca Compras de Pánico

* Exige PRI a PEMEX Solucionar Problema.

Ciudad de México, 5 de enero.-El desabasto de gasolina que se vive en al menos seis entidades del país provocó que este sábado habitantes de Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán realizaran compras de pánico y esperaran en largas filas para adquirir el combustible.

En Guanajuato, el desabasto, tanto de Magna como de Premium, se extendió a la capital y a 11 municipios más, como León, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Comonfort, San Francisco del Rincón y San Miguel de Allende, en este último se observaron filas de hasta un kilómetro.

En León, la madrugada de este sábado se abastecieron estaciones de servicio con una pipa de Pemex, pero debido a las compras de pánico 20 mil litros de hidrocarburo se acabaron en menos de ocho horas.

En algunos negocios la venta máxima era de entre 10 y 30 litros, “para que alcancen más”. Decenas de personas llegaron en bicicletas o a pie con garrafones para surtirse.

Esta situación se repitió en Querétaro, principalmente en la capital y en San Juan del Río, donde desde las primeras horas del sábado se hicieron largas filas para comprar el combustible. El presidente de la Unión de Estaciones de Servicio de Querétaro (Uesqro), Enrique Arroyo, dijo que prevén que el problema se agrave el lunes con la reanudación de actividades escolares y de oficina.

Explicó que a pesar de que Pemex permitió a los concesionarios acarrear el producto en pipas privadas, nadie lo ha hecho debido a la inversión que se requiere, porque los puntos más cercanos para traerlo se ubican en Hidalgo y Guanajuato.

En el Estado de México, al menos en 16 municipios del Valle de Toluca se reportaron unas 106 estaciones de servicio afectadas por la escasez de Magna y 122 de Premium, informó el presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes, A.C. (Adigal), Jorge Pedraza Navarrete.

El empresario pidió a la población no almacenar el combustible en bidones en el interior de sus hogares, porque significa un riesgo para los habitantes de una vivienda.

Los automovilistas de la entidad mexiquense debieron recorrer hasta cuatro municipios para hallar hidrocarburo. La mayoría dijo haber llenado su tanque, después de tres años de no haber llegado a más de la mitad.

En Tamaulipas, conductores realizaron compras de pánico, ya que en al menos 200 de las 253 gasolineras desde Nueva Ciudad Guerrero hasta Matamoros, no cuentan con hidrocarburo desde hace tres días. Tan sólo en esta región se consumen 3 millones de litros de gasolina mensualmente, de acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex). “La fila de autos era enorme porque en la mayoría de estaciones no hay combustible. Aquí 20 mil litros se terminaron en tres horas y ya no pudimos atender a los conductores”, comentó Marcelo Ramírez, encargado de una gasolinera de Reynosa.

En tanto, en Jalisco, varias estaciones de servicio, sobre todo en los municipios de Guadalajara y Zapopan, cerraron ante la falta de suministro por parte de Pemex, pero donde aún había combustible se registraron colas de vehículos que llegaron a causar conflictos viales.

Según la Unión de Gasolineros de Jalisco, Colima y Nayarit, presidida por Pablo González, las terminales de almacenamiento y reparto de Pemex ubicadas en Zapopan y El Salto dejaron de recibir combustible a través del poliducto que viene desde la refinería de Salamanca, Guanajuato, por lo que ha sido insuficiente el abasto con pipas desde la terminal de Manzanillo, en Colima.

En Michoacán, los más afectados por la falta de combustible fueron los municipios del Bajío, como La Piedad y Zamora, mientras que en estaciones de servicio de Morelia el litro de Magna alcanzó los 20 pesos.

Mientras que en Hidalgo, el dirigente del grupo Gasolinero H32, Raúl López Manjarrez, señaló que el desabasto del hidrocarburo obedece a que Pemex no ha surtido del combustible, pero no reportó mayores afectaciones.

Es para combatir el huachicol. Este sábado Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la escasez de gasolina se debe a que se ha privilegiado el uso de medios de transporte más seguros como parte del Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de combustible, lo que implicó cambios en la logística de entrega.

Aseguró que no hay escasez de producto ni especulación de precios y que se prevé incrementar hasta en 20% más la distribución en los estados afectados, todo ello mediante auto-tanques y carro-tanques.

“Se hace un exhorto a los usuarios para que eviten compras extraordinarias, porque el abastecimiento se normalizará a la brevedad”, indicó en un comunicado.

PRI Exige a Pemex Solucionar

Problema de Desabasto de Gasolina

Ciudad de México, 5 de enero.- El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados exigió a Petróleos Mexicanos (Pemex) que ofrezca una solución pronta al problema de desabasto de gasolina que se ha presentado en diversos estados de la República.

“Es una pésima manera de empezar el año para gran parte del país que enfrenta dos males: por un lado, el desabasto de gasolina o diésel; y por otro, la limitante de 10 litros por usuario en algunas estaciones donde sí hay combustible”, expresó la fracción tricolor a través de un comunicado.

Los legisladores priistas demandaron que Pemex dé a conocer las acciones concretas que se están llevando a cabo para dar solución a los mexicanos que están padeciendo la escasez de gasolina y diésel.

La problemática, según lo señalado por los priistas, la enfrenta desde finales del año pasado el estado de Michoacán, y ahora se hizo extensiva hasta el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Aguascalientes.

Ante esto, los priistas exigieron a las autoridades federales que se tomen las acciones pertinentes “para que de inmediato se solucione el desabasto de combustible, pero sobre todo que se anuncien las acciones concretas para que este problema no ocurra de nuevo en el país”.

“Exigimos soluciones, no excusas, menos palabras y más gasolina”, sentenciaron. Sun