Exhortan a Contribuyentes Cumplimiento de Obligaciones.

*Permanecen Costos de Impuestos en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 7 de Enero.- Tras las especulaciones e incertidumbre que ha habido entre las población respecto al incremento de impuestos en el Estado de Chiapas para el 2019, la Delegación de Hacienda en Tapachula indicó que hasta el momento no se tiene información sobre la supuesta alza, lo que incluye también el pago de las licencias que para inicio de este año, no ha sufrido modificación, por lo que se mantienen los mismos costos del año pasado.

El delegado de Hacienda en Tapachula, Francisco Reyero Molina, añadió que únicamente sufrió un incremento la reposición de licencias por pérdida o robo, de 220 a 250 Pesos para chofer, automovilista y motociclista; mientras que la expedición de licencias nuevas o el canje de licencias de 2, 3, 4 y 5 años no tuvieron incremento, sólo se anunció que ya no existen expediciones nuevas de licencias permanentes.

Mientras tanto, el funcionario estatal agregó que para los tres primeros meses del año se tiene una promoción del 50 por ciento de descuento en el pago de multas y recargos, para aquellos contribuyentes que adeuden la tenencia de 2015 y anteriores, con esta medida se busca que más contribuyentes se regularicen.

Afirmó que, en la Delegación de Hacienda de Tapachula se tiene un padrón de 55 mil vehículos y un porcentaje bajo de estos aún no han hecho el canje de placas, por lo que los choferes y automovilistas pueden ser susceptibles a infracciones, en los operativos implementados por las autoridades.

Por otro lado, el pago del refrendo en 2019 tendrá el mismo costo de 789 Pesos, por ello enfatizó que es importante que los contribuyentes acudan a pagar sus obligaciones, para que de esta manera el Gobierno del Estado pueda devolver los impuestos en obras con beneficio a la población. EL ORBE/Mesa de Redacción