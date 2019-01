Sin Repunte Ocupación Hotelera en la Frontera Durante Temporada Vacacional Decembrina

Tapachula, Chiapas; 7 de Enero.- Al cierre del periodo vacacional decembrino que culminó este 6 de Enero, la ocupación hotelera no registró un repunte significativo según la expectativa que tenía el sector en la región Soconusco, afirmó la hotelera Martha Beatriz Villaseñor Molet.

Dijo que la ocupación hotelera no llegó a los estándares previstos, ya que apenas y alcanzó el 50 por ciento, cifra relativamente baja en comparación con años anteriores, situación que repercutió de manera significativa entre los integrantes del sector turístico.

Factores como la inseguridad que se presenta en la frontera sur y la falta de promoción turística en otros Estados del país, señaló, frenan el desarrollo turístico de los municipios y de los lugares naturales con que se cuenta en la región.

En este periodo se superó la meta de visitantes que arribaron a Tapachula, lo que representa un gran aliciente para los integrantes del sector turístico, ya que aunque las personas que llegaron a la ciudad, en su mayoría, no ocuparon cuartos de hotel, sí generaron gastos en los negocios locales, afirmó.

Villaseñor Molet enfatizó que, gran parte del aumento en la llegada de turistas ha sido por el nuevo vuelo Tapachula-Guadalajara, por lo que esperan doblar esfuerzos para reforzar la promoción turística y en poco tiempo el arribo de visitantes redunde en mayores porcentajes de ocupación hotelera en cada temporada vacacional. EL ORBE/Mesa de Redacción