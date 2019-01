A Pesar de Grupos Interinstitucionales, Persiste Ola Delictiva

Tapachula, Chiapas, 9 de enero.- Como desafortunadamente no hay cultura de la denuncia, las autoridades dicen que las estadísticas están bajando en algunos rubros, pero en realidad los asaltos a transeúntes, atracos a casas habitación, robos de vehículos y los hechos de sangre, como recientemente ocurrió con un policía estatal que fue víctima de unos agresores cuando llegaron a prestar un auxilio, señaló Jorge Gutiérrez Franco, presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito.

Dijo que acaba de regresar de una reunión a nivel nacional en materia de salud “y ciertamente si comparamos nuestro estado con otros estados del norte y centro de la República, aquí estamos en una cierta situación de tranquilidad, pero eso no quiere decir que los índices de inseguridad no subsistan”.

Destacó que “aquí se habla de estadísticas, nada más que las estadísticas son confiables en un determinado margen, porque debemos recordar que una gran mayoría de los hechos delictuosos que se suscitan, no se denuncian, entonces las estadísticas pueden decir que están bajando en unos rubros pero en realidad vemos que los índices delictivos persisten”.

El también presidente de las Mesas de Seguridad México SOS Capítulo Tapachula, dijo que esto no quiere decir que un hecho de estos sea una criminalidad aplastante, pero sí son focos rojos que no se mencionan, “debemos de estar atentos y evitar que en un momento dado esto se convierta en una verdadera situación problema para la sociedad de nuestra región”.

Reiteró que “según las estadísticas se dicen que ha bajado en cierto rubro, en la realidad vemos que se mantiene en un margen de situaciones de lamentar, pero debemos exhortar a las autoridades que vemos que sí están trabajando activamente en la verdadera coordinación de ello, como son militares, de la marina, autoridades estatales, federales y municipales, creo que coordinándose debidamente y haciendo los recorridos en las colonias, en el centro de la ciudad, en los barrios es como va a disminuir esa delincuencia, porque la presencia de nuestras autoridades inhibe a los delincuentes”.

EL ORBE / Rodolfo Hernández González