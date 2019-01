Secundaria sin Maestros, No Quieren Profesores Interinos

*Escuela “16 de Septiembre”, en Suchiate.

Tapachula, Chiapas, 9 de enero.- Padres de familia de la escuela secundaria federal 16 de Septiembre, del ejido La Libertad, del municipio de Suchiate, realizaron una protesta para exigir a las autoridades que les manden personal docente y administrativo, que no hay desde hace de tres años.

Los inconformes señalaron que los que estaban cubriendo son maestros interinos, pero como el gobierno no les ha pagado, ya se retiraron porque no tienen recursos para llegar a las aulas, pero los más perjudicados son los estudiantes.

El representante de los padres de familia del municipio de Suchiate, Javier Ovilla Estrada, anunció que a las acciones de protesta se suman los padres de familia de la escuela secundaria José Calderón Vasconcelos, de la cabecera municipal, toda vez que entre personal docente, administrativos e intendentes, les hacen falta 17, situación que les afecta.

También tienen la misma problemática de la falta de maestros porque muchos son interinos y como el gobierno no les pagó, ya no se presentaron a laborar.

En tanto la presidenta de la sociedad de padres de familia, Cecilia Martínez Barrios, señaló que ante el abandono en el que los mantienen las autoridades educativas, decidieron protestar y que se haga llegar a quien corresponda esta petición de contar con personal docente. EL ORBE / Rodolfo Hernández González