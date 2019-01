Soyeros con Incertidumbre Ante el Recorte de Incentivos

*Suspenden Reglas de Operación 2019.

Tapachula Chiapas; 9 de Enero.- Productores de oleaginosas del Soconusco, permanecen en la incertidumbre, ya que hasta el momento no se ha emitido las convocatorias donde plasmen las reglas de operación para el periodo de cosecha 2019, lo que ha generado inconformidad, temor y zozobra entre los campesinos.

El representante no gubernamental del sistema producto oleaginosas de Chiapas, César Ozuna Estudillo, dio a conocer que en los últimos años, las reglas de operación de los diferentes programas de incentivos a la soya, frijol y ajonjolí se publicaban en noviembre y en diciembre, para que las organizaciones productoras tuvieran el tiempo de preparar toda la documentación que se requerían en las convocatorias; sin embargo a casi dos semanas de este nuevo año, no hay certidumbre al respecto.

Indicó que con el recorte presupuestal anunciado por el gobierno federal en el rubro del campo, los productores lamentaron que la postura de ahorrar del gobierno, vaya en detrimento de miles de familias que viven del trabajo de las tierras.

Sostuvo que la región Soconusco, tiene representantes en el poder legislativo, sin embargo sus voces no se han escuchado, para pronunciar las necesidades de los campesinos en esta frontera sur, por lo que se ha buscado un acercamiento con los representantes populares para establecer una mesa de diálogo donde se exponga las carencias de los sectores productivos y las consecuencias que podrían tener ante un recorte presupuestal. EL ORBE/Mesa de Redacción