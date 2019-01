Crece en 70 % la Moniliasis, Plaga que Afecta Severamente al Cacao

*Necesario que Productores Redoblen Medidas: Sanidad.

Tuxtla Chico, Chiapas; 10 de Enero.- Para disminuir la presencia de la moniliasis en la producción del cacao, se hace necesario que los campesinos redoblen las labores culturales, afirmó el auxiliar técnico de campo del Comité de Sanidad Vegetal, Jose Chuc López.

La monilia, dijo, es un hongo que vino de fuera, apareció en el 2005 y desde ahí se empezaron hacer algunas labores y actualmente, desde el 2013 a la fecha, ya existe una campaña que ha permitido mantenerlo bajo control, “tal vez no la podemos erradicar pero sí la podemos controlar, pero va a depender mucho de las laborales culturales que haga el productor”.

Mantienen acompañamiento a los productores y afortunadamente muchos están haciendo sus labores al ciento por ciento, “vemos que de un 80 por ciento, que era al inicio el daño provocado por la moniliasis, se ha disminuido hasta en un 10 por ciento, hemos llegado a parcelas donde el daño es del 2 por ciento, pero eso va a depender mucho de las laborales culturales, la regulación de sombras, las podas, la remoción de frutos enfermos y la aplicación de un producto que nosotros como Comité le damos al productor”.

Chuc López manifestó que atienden desde Mapastepec hasta Suchiate, pero va a depender de los grupos de productores la disminución de la enfermedad, porque donde no hacen las labores culturales, podría haber persistencia de la enfermedad.

Aquellos productores que no hacen poda, no regulan la sombra, no hacen sus labores culturales adecuadamente, se les incrementa el daño porque tienen todos los factores favorables para que esta enfermedad esté presente.

Si el productor no hace actividad alguna se puede incrementar la enfermedad hasta un 60 o 70 por ciento, pero si hace sus trabajos como se le recomienda puede reducirlo en un 10, 5 o hasta en un 2 por ciento, precisó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González