Locatarios de Plaza Madero en Crisis

Tapachula, Chiapas; 10 de Enero.- En representación del grupo de palaperos “Playa Dorada” de la Plaza Madero, Albertina Rodas, afirmó que a pesar de ofertar productos o platillos con precios accesibles e incluso con manejo de promociones, este lugar no ha podido consolidarse como fue planeado a mediados del año pasado, por lo que piden que el Gobierno incentive de manera estratégica un proyecto de atracción para este lugar.

Se requiere implementar programas culturales o la construcción de una alberca para atraer a los visitantes, de manera que se promueva este lugar como un centro familiar, y se logre con ello la reactivación económica de las 36 palapas.

Tan sólo en la temporada vacacional de fin de año, cerraron en números rojos, debido a las bajas ventas que se registraron durante estos días, dijo, aunado a que tuvieron que recurrir a préstamos económicos para invertir en la compra de sus productos, lo cual no lograron recuperar.

De continuar con esta situación, enfatizó, que corren el riesgo de que sus negocios no ofertan sus servicios entre semana, dado a que no es posible sostener los gastos que se generan con el simple hecho de abrir sus puertas, ya que no pueden ni cubrir las deudas con proveedores ni el pago de servicios básicos.

Para finalizar, los palaperos invitaron a la población a conocer Plaza Madero y disfrutar de un lugar fresco y de platillos deliciosos a bajo costo y con ello contribuir a la reactivación económica de decenas de familias que dependen esta actividad comercial. Mesa de Redacción