Abogados Exigen al Gobierno Federal Trato Igualitario para la Frontera Sur

Tapachula, Chiapas; 14 de Enero.- El Presidente de la Barra de Abogados del Estado de Chiapas, Gerardo Torreblanca Martínez, dio a conocer que diversos grupos colegiados se han unificado para crear un proyecto en el que se exige al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un trato igualitario entre la frontera norte y la frontera sur.

Dijo que se plantea pedir al Ejecutivo Federal cumpla lo que prometió para los Estados de Sur, como, reducir el IVA del 16 al 8 por ciento y el ISR del 35 al 20 por ciento, tal y como fue establecido para la frontera norte, ya que estas medidas dejan entrever que, aún en esta administración habrán dos Méxicos.

Es lamentable que para los Estados del Sur no se les dé un trato igualitario, señaló, siendo una zona donde existe altos índices de pobreza y marginación, sin embargo, las autoridades federales no brindan una atención justa y acorde a las necesidades que se tiene entre la población.

El entrevistado detalló que también se plantea el caso de la Reforma Federal del Trabajo promulgada el 28 de Febrero de 2018, ya que aún no se ha puesto en marcha los tribunales federales del trabajo, y además las Juntas Locales deberían funcionar, pero no sucede porque según, no hay presupuesto.

Asimismo, se plantean algunas exigencias en el ámbito social, como la homologación de salarios para trabajadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya que en la misma Ley Federal del Trabajo está estipulado que “a trabajo igual le debe corresponder salario igual”.

En los próximos días será presentado ante la población las iniciativas y propuestas de los grupos colegiados, a los tres órdenes de Gobierno, además de que se les hará llegar a los legisladores federales, pues son ellos los que deben alzar la voz ante el Congreso de la Unión para exigir un trato igualitario para la frontera sur. EL ORBE/Mesa de Redacción