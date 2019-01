Implementan Acciones Para Prevención del Delito

Tapachula, Chiapas; 15 de Enero.- Con la finalidad de disminuir índices delictivos, se llevan a cabo acciones para la prevención, también se atienden temas que vulneran a los jóvenes, a los niños, adultos mayores y a las mujeres, afirmó Víctor Manuel Chacón Rojas, coordinador operativo del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia.

Señaló que estas actividades las desarrollan de manera conjunta con el Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci), donde se abordan temas relevantes acerca de la importancia que la población participe con sus autoridades.

Puede haber muchos programas para la prevención, pero si no hay la participación ciudadana no van a funcionar “y algo importante es que nosotros lo llevamos a cabo para motivar a las personas y que puedan colaborar, es que de ellos mismos salgan ideas para trabajar la prevención de su comunidad”, añadió.

En una segunda parte traerán proyectos en polígonos donde hay un índice mayor de delincuencia, “vamos a trabajar con las personas más necesitadas para que puedan ser beneficiadas con algunos recursos no económicos, el objetivo es prepararlas para la vida y obviamente, al término de la capacitación que exista la posibilidad de hacer panadería, costura, utilería de uñas, entre otros, para que se sigan preparando y tengan un ingreso”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González