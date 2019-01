Trabajadores del COBAH Lanzan Ultimátum por Incumplimiento del Pago de Aguinaldos

*Más de 7 mil 500 los Afectados.

Tapachula, Chiapas; 16 de Enero.- La dirección general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) no ha podido dar respuesta a las exigencias de la base trabajadora, toda vez que incumplió con el pago de la segunda parte del aguinaldo, situación que ha generado un clima de inestabilidad y molestia entre los más de 7 mil 500 docentes que integran esta institución educativa.

El Secretario general del Sindicato Único e Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Víctor Manuel Pinot Juárez, lamentó la falta de capacidad de directora del COBACH, Nancy Leticia Hernández Reyes, para dar cumplimento al pago de aguinaldos, que por ley le corresponde a los trabajadores y que según el contrato colectivo debió cubrirse en la primera quincena de enero.

Dijo que por ley, le corresponde a cada trabajador 60 días de aguinaldo, sin embargo desde un principio ha habido un retraso tanto en el pago de las quincenas como del propio aguinaldo, y es que la primera parte se cubrió en el mes de diciembre, pero no en la fecha establecida, y la segunda parte no fue cubierta tal y como está considerado en el contrato.

Señaló que a través de un escrito, dirección general del COBACH da a conocer que los 20 días restantes del aguinaldo serán cubiertos el próximo martes 22 de enero, pero hay incertidumbre entre la base trabajadora por la manera como se ha manejado la nueva administración, al no liquidar en las fechas pactadas.

Mencionó que han buscado el acercamiento con las autoridades estatales y lograron una reunión con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, en donde les informaron que no cuentan con recursos, debido a las condiciones económicas en que recibieron al Estado y además que el Gobierno Federal no les ha depositado los recursos del presupuesto.

El líder sindical, enfatizó que son 7 mil 500 docentes que esperan el pago de la segunda parte del aguinaldo, cuyo adeudo asciende aproximadamente entre los 150 a 200 millones de pesos, de ahí la molestia generalizada de la base trabajadora por el incumplimiento de las autoridades.

Puntualizó que en la reunión sostenida con funcionarios de gobierno del Estado, la base sindical dieron un ultimátum a las autoridades para el 22 de enero, ya que han sido pacientes en la espera de los pagos que por ley le corresponden a cada trabajador, pero en caso de que una vez más se incumpla, tomarán medidas de protesta más enérgicas para ser atendidos. EL ORBE/Mesa de Redacción