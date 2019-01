En Pésimas Condiciones se Encuentra la “Ruta del Café”

Carlos Ruiz Gálvez, el declarante.

* No Rehabilitan la Carretera.

Tapachula, Chiapas; 18 de Enero.- Los comuneros y transportistas de las zonas ejidales que utilizan la carretera de la Ruta del Café, en Tapachula, sufren diariamente las malas condiciones de los caminos, y a pesar de que han realizado las denuncias correspondientes ante las diferentes instancias, no han sido escuchados, por lo que la afectación parece no tener fin.

En representación de los comuneros, Carlos Ruiz Gálvez, dijo que desde hace más de 30 años no se le ha dado una rehabilitación a esta carretera que tiene como destinos las zonas productoras de Tapachula, y la región turística de las fincas cafetaleras, en las que cada año, miles de turistas llegan a disfrutar de los paisajes.

Esta razón turística debería motivar a las autoridades a dar un buen servicio a los visitantes, pero tal parece que no les interesa, ya que continúan en las mismas condiciones y solo tapan los baches que vuelven a aparecer más grandes en cada temporada de lluvias; por ello, Ruiz Gálvez hizo un llamado a que atiendan la petición de miles de personas que transitan por esta vía.

No solamente es la Ruta del Café la afectada, mencionó, sino las decenas de caminos sacacosechas que precisamente sirven para trasladar los productos que en esta zona se cultivan para luego ser comercializados en Tapachula y otros lugares, ya que por la situación en la que se encuentra, muchos automotores se han quedado varados.

Los transportistas pagan las condiciones de prestar un servicio en una carretera pésima, ya que se han incrementado las descomposturas de sus unidades, y en consecuencia tienen que desembolsar más dinero para componer y comprar las refacciones que dicho sea de paso, han subido de precio, señaló.

Para finalizar, el entrevistado, puntualizó que ha incrementado el tiempo de operación del servicio en las comunidades hasta en un 40 por ciento, por lo que suponen que el camino se debe componer cuanto antes. EL ORBE/Mesa de Redacción