Impacta a la Baja el Comercio con la Llegada de Migrantes; Por Temor la Ciudadanía Prefiere no Acudir al Centro

Tapachula, Chiapas, 21 de enero.- Comerciantes establecidos se mostraron preocupados por la llegada masiva de migrantes a esta ciudad, toda vez que sus ventas se ven impactadas porque la población se muestra temerosa y no acude a realizar sus compras.

El presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap), José Elmer Aquiáhuatl Herrera, precisó que “la presencia de manera masiva de migrantes en esta ciudad nos preocupa, en primer lugar porque no hay capacidad para que puedan realizar su aseo personal y sus necesidades fisiológicas, además hemos visto en redes sociales que la gente no está dispuesta a responder como sucedió en la primera caravana, cuando se vio mucha ayuda humanitaria”.

Dijo que las autoridades no se pueden dar abasto con este contingente y se habla de que seguirán llegando más, “esperemos que el gobierno federal, estatal y municipal de forma coordinada puedan enfrentar esta situación, particularmente porque como ciudadanos nos preocupa la seguridad, no podemos negar que dentro de esa caravana viene mucha gente buscando trabajo y un mejor nivel de vida, pero también hay gente que no viene a trabajar, muchos vienen a delinquir”.

Aquiáhuatl Herrera agregó que “esa es la parte que nos preocupa como ciudadanos, no podemos hacer mucho en una frontera tan extensa y tan porosa como para no permitir la entrada que es algo que se ha manifestado mucho, pero las autoridades sí tienen que hacer lo propio en el sentido de que tienen que saber quiénes son los que ingresan, debe haber un registro detallado, en anteriores caravanas han encontrado personas que son buscadas por las autoridades no únicamente en su país sino que en todo Centroamérica”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González