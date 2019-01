Organizaciones Sociales Cuestionan Tantas Facilidades Para las Caravanas de Migrantes

Tapachula, Chiapas; 21 de Enero.- Organizaciones sociales en la región hicieron un exhorto a los tres órdenes de Gobierno para que den prioridad a las necesidades de los mexicanos y no a los integrantes de las diversas caravanas de migrantes que siguen entrando a esta región.

Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, de la coordinación del Bloque de Organizaciones Sociales de Izquierda, señaló que es una problemática que estas personas en su tránsito hacia el interior del país se instalan en las plazas públicas donde dejan sus desechos.

La visita de estas personas no genera ingresos a la región del Soconusco, no hay derrama económica, pero sí vienen a ensuciar los parques y que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal tengan gastos de la logística, además de disponer de personal médico, enfermería y medicamentos.

Así también señaló que con su presencia se dan escenarios muy tristes y deplorables donde generan basura, hacen sus necesidades fisiológicas al aire libre, por lo que es necesario proporcionarles baños móviles.

Se espera que este tema sea regulado por las autoridades, manifestó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González