Ganado Rechazan Presencia de Brucelosis y Buberculosis en Municipios Fronterizos

Tapachula, Chiapas; 22 de Enero.- Una medida obsoleta, implementada desde hace 12 años en los seis municipios fronterizos con Guatemala, también denominada Zona Bufer, impide la comercialización de ganado vacuno, denunció Juan Manuel Rodríguez Solís, de la Asociación Ganadera Local del Municipio de Tuxtla Chico.

Dijo que la citada zona está formada por los municipios de Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo y Suchiate, donde los productores están limitados a mandar su ganado a la zona A, que corresponde de Tapachula hacia el centro de la República Mexicana.

Esta disposición sanitaria leonina, ocasiona que caigan en manos de los coyotes que adquieren los animales a bajo costo, señaló, aprovechándose de que los 800 ganaderos no pueden sacar su producción.

La misma disposición está basada en un contrato privado, “porque no hay una ley que establezca que nosotros no podamos comercializar nuestro ganado, se trata de un contrato de ganaderos mexicanos para exportar toretes a Estados Unidos, situación arbitraria que no ha sido solucionada por ninguna autoridad, incluida la desaparecida SAGARPA”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González