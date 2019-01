Carretera Costera, Sinónimo de Olvido y Muerte: Empresarios

Trampa mortal el tramo Tapachula-Arriaga.

Tapachula, Chiapas; 23 de enero.- Representantes de organismos productivos exigieron al gobierno, tanto Estatal como Federal, que la Carretera Costera sea una vía con características transitables kilómetro a kilómetro, con señalamientos viales y con la seguridad adecuada para que los vehículos que por ella circulan no sufran de accidentes, de asaltos o de pérdida de tiempo por el cierre continuo de tramos en mal estado.

Productores y presidentes de cámara empresariales en el Soconusco coincidieron en que esta carretera es la puerta de entrada de Centroamérica a México, sin embargo las autoridades no le han dado la importancia necesaria para tener una vía de tránsito seguro en todos los sentidos, ya que a diario se registran accidentes o asaltos por las malas condiciones en que se encuentra tanto en el asfalto, como en los diferentes puentes que la constituyen.

Los entrevistados indicaron que esta carretera atraviesa varios municipios de las regiones Istmo-Costa y Soconusco, cuya responsabilidad directa es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a nivel federal; y del Gobierno del Estado al entrar a la mancha urbana de los municipios como Pijijiapan o Villa Comaltitlán, por citar algunos; pero que ninguna instancia gubernamental le ha inyectado el presupuesto necesario para que esté libre de baches, de puentes carcomidos hasta en un carril, y que se tenga las banderolas de señalamientos e información adecuadas.

La Asociación de Ganaderos en específico criticó que las autoridades siempre tengan alguna cuadrilla de personas para darle mantenimiento a la Carretera Costera desde Mapastepec a Tapachula, “pero pareciera que hacen como que componen porque nomás no avanzan y siempre dejan gravilla suelta –que hace más riesgoso el tramo- Si bien nos va dejan tortas de asfalto lo que el desnivel de la vía tiende a que manejemos lento o de lo contrario perderíamos el control del vehículo, pues resulta tan peligro como los baches que existen” abundaron.

Cabe destacar que por esta Carretera Costera, único acceso del Soconusco al resto del país, transitan unidades pesadas de carga, transporte público, vehículos particulares, motocicletas, tractores, carretones jalados por animales, trasmigrantes que traen consigo hasta unidades remolcadas y pese a ello, la vía ha sido sinónimo de olvido y muerte durante los últimos años. Agencia Intermedios