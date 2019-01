Avanza Reconstrucción de la Secundaria Federal Número 2

Lilia García Franco, Directora del Plantel.

Tapachula, Chiapas; 25 de Enero.- Un avance de más del 70% tiene la construcción de las instalaciones de la Escuela Secundaria Federal número 2 “Matías Antonio de Córdova”, informó la directora encargada, Lilia Esperanza García Franco.

Recordó que todos los edificios sufrieron severos daños en su estructura, como consecuencia de los sismos que se registraron en la región, por lo que Protección Civil dictaminó que era inhabitable y debería ser demolida toda la institución.

Hay aulas que están totalmente terminadas, ya tienen el piso y la red de electrificación, falta avanzar en el área donde estarán ubicados los salones de segundo grado y el área administrativa, y en el resto de la construcción los trabajos tienen avances significativos, destacó la también Subdirectora del turno matutino.

Son una institución afortunada porque hay muchas escuelas donde no tienen avances, en otras apenas van en los cimientos, “aquí ya se ve el edificio construido, los talleres y lo mismo sucede con el inmueble donde estará ubicada la sala audiovisual a la que únicamente le hacen falta detalles”, dijo.

García Franco añadió que la estimación es que a inicios del próximo ciclo escolar, en este año, queden concluidos los trabajos de construcción.

Actualmente reciben clases en galeras que fueron construidas ex profeso, y afortunadamente el personal docente ha recibido el reconocimiento de parte de los padres de familia y de los alumnos por su decido trabajo para no perder clases, señaló. EL ORBE / Rodolfo Hernández González