Francia, Alemania, España y Reino Unido dan Ultimátum de Ocho Días a Maduro

* Para Convocar Elecciones o Desconocerlo Como Presidente.

Los Gobiernos de Francia y Alemania se sumaron a España al anunciar este sábado que, en caso de que no se convoque a elecciones en Venezuela en “ocho días”, estarán dispuestos a reconocer al líder de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como presidente del país.

El presidente francés Emmanuel Macron se pronunció en este sentido a través de su cuenta de Twitter, mencionando que París trabaja con sus aliados europeos frente a la situación en Venezuela.

“El pueblo venezolano debe poder decidir libremente su futuro. Sin elecciones anunciadas en 8 días, podríamos reconocer a Juan Guaidó como ‘presidente encargado’ de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos”, señaló.

Por su parte, Alemania emitió el mismo mensaje desde Twitter, a través de su viceportavoz de Gobierno, Martina Fietz. El mensaje fue luego retuiteado por el propio portavoz del Gobierno, Steffan Seibert.

El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, dijo, por su parte, que su país no es neutral frente a la crisis venezolana, sino que está al lado de Juan Guaidó.

La advertencia de este sábado de Francia y Alemania llegan casi al mismo tiempo que el del líder del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha anunciado que España reconocerá a Guaidó como presidente si Maduro no convoca elecciones en el plazo de ocho días.

Sánchez afirmó que Guaidó debe liderar la transición a unas elecciones “libres” en Venezuela al ostentar la máxima representación de la Asamblea Nacional venezolana. Agencias