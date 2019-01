Protestan Contra Imposición de Autoridades en Puerto Madero

Por Parte del Ayuntamiento.

Tapachula, Chiapas; 28 de enero. – Un grupo de representante de organizaciones sociales de Puerto Madero protestaron este lunes en la alcaldía local, por la imposición que aseguran está haciendo el presidente municipal, Oscar Gurría Penagos, en las nuevas autoridades administrativas de esa comunidad.

En voz de ellos, Víctor Hugo Castillo Linares, de la Cooperativa de Motociclos, dijo ante los medios de comunicación que la imposición que Gurría está haciendo en Puerto Madero y otras comunidades, incluye al Agente Municipal y al Delegado de Gobierno.

Según dijo, se había comprometido durante su campaña de proselitismo que el pueblo de esa región elegiría a sus autoridades, de acuerdo al derecho que les confiere el Artículo 39 Constitucional, pero no lo hizo.

En lugar de ello, asegura que este lunes les notificaron que el sábado les tomaron protesta a las nuevas autoridades de se impuso desde la presidencia, “y con ello consideramos esta traicionado al pueblo”.

Detalló que desde el Ayuntamiento están nombrando a Yahir Gómez Conde en la delegación y a Julieta Cruz, en la Agencia Municipal.

Además, que no los han querido recibir para externar sus inconformidades, aún cuando la solicitud de audiencia la han hecho por escrito.

Dijeron que, si para este martes no se abría una mesa de trabajo para atender la problemática de Puerto Madero, ampliarán sus protestas.

“Buscan marionetas que puedan manejar a su antojo. Nos faltan obras, calles, la regularización de las tierras y combatir la inseguridad”, puntualizó. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello