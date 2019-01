Se Enfrentan Migrantes Contra Civiles los Corren del Centro de Tecún Umán

Tapachula, Chiapas; 28 de Enero.- En las últimas horas, ciudadanos guatemaltecos se enfrentaron a golpes, palos y piedras contra migrantes de la caravana que se encontraban en el parque central de Tecún Umán, en territorio chapín, incluso organismos de derechos humanos confirmaron que hubo detonaciones de arma de fuego, pero sin víctimas.

Y es que el Gobierno Federal mexicano puso en marcha una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias con la que permite que todos los migrantes que obtengan el documento, se puedan quedar en siete Estados del sureste, encontrar un empleo formal y ser beneficiario de programas gubernamentales.

Eso se convirtió en un gran atractivo para los centroamericanos, incluso para migrantes cubanos, africanos y de otras partes del mundo, casi en su totalidad en extrema pobreza, para abandonar sus países y trasladarse hacia México, en una caravana que ya se convirtió en un éxodo.

Sin embargo, los sectores productivos, Cámaras, Colegios, organismos civiles y representantes de la sociedad, tanto de Guatemala como de Chiapas, habían denunciado desde hace poco más de un mes que la llegada de los migrantes a la franja limítrofe con México, estaba ocasionando severos daños a la economía y la ingobernabilidad.

Ante ello, decenas de comercios establecidos reforzaron sus locales con herrería y puertas metálicas, además de que se formaron grupos de vigilancia integrados por comerciantes.

Los reclamos ciudadanos y las advertencias de un inminente enfrentamiento civil no fueron escuchados. Incluso, el alcalde de Tecún Umán, Erick Zúñiga, había pedido a los migrantes que se refugiaran en el estadio de futbol que habilitó como albergue temporal, pero no le hicieron caso.

Desesperados porque aseguran que el daño económico por la presencia de los migrantes es de varios millones de Dólares diarios, la sociedad guatemalteca decidió actuar por su propia mano.

Se unieron en un gran contingente, al oriente de esa ciudad, y marcharon con rumbo al centro de la ciudad. En su recorrido expresaron consignas en las que exigían a los migrantes se fueran de ahí.

El enfrentamiento fue inevitable. Decenas de jóvenes migrantes se cubrieron las caras con trapos y playeras, tomaron piedras, palos y otros objetos y se lanzaron sobre la marcha ciudadana, que también respondió de la misma manera, sin que las autoridades pudieran hacer nada.

Sin embargo, el grupo de la sociedad fue avanzando y ganó la batalla campal. Los migrantes huyeron hacia el Puente Internacional “Rodolfo Robles” para tratar de entrar por la fuerza a territorio nacional.

Ahí, agentes migratorios mexicanos hacían señas que se frenaran y esperaran a entrar ordenadamente, se registraran y fueran solicitantes de la TVRH, pero ya nada podía frenar la huida de esa enésima caravana.

Ante esa situación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cerró ese cruce fronterizo desde la cinco de la mañana de este lunes, para abrirlo por intervalos en las tardes. Una medida que se amplió al martes.

Mientras, en el municipio de Suchiate, también se han desarrollado varias protestas ciudadanas, bloquearon los accesos al albergue que instaló el Gobierno en el estadio de futbol y, en la tarde de este lunes se organizaban para hacer una acción de desalojo, como la que se hizo del otro lado de la frontera.

La Frontera Sur en el Ojo del Huracán.

Derivado de todo ello, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala informó por la noche que Delegados de ese organismo verifican la situación en el parque central de Tecún Umán, “donde pobladores desalojaron a personas migrantes del lugar y les indicaron que únicamente pueden permanecer en el albergue habilitado en el estadio”.

Mientras, 15 organismos de derechos humanos y de defensa civil de México, Centroamérica y otras regiones, emitieron un documento en la noche de este lunes en el que expresan su repudio por la violencia ocurrida en esa comunidad.

Encabezados por el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste mexicano, explicaron que la protesta (en el enfrentamiento), la encabezó un grupo autodenominado Ayutlecos Unidos, que desde las redes sociales ha convocado a la población para sacar a los migrantes de ese municipio.

Además, que los llaman “escorias” y emplean lemas como “No más hondureños en Ayutla”; “Fuera hondureños de Ayutla”; o “Por una Ayutla sana y limpia de escorias”.

Confirmaron que “se ha detonado armas de fuego, aunque no reportamos ninguna víctima herida de bala. La autoridad mexicana ha dejado pasar a todas las personas y lo agentes han instalado rápidamente vallas para bloquear el paso del grupo agresor”.

El documento lo firma la Oficina en Latinoamérica y el Caribe de la American Friends Service; el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa; el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello; Iniciativas para el Desarrollo Humano; Médicos del Mundo; Red Jesuita con Migrantes; Voces Mesoamericanas, entre otros.

Por su parte, la Fiscalía de ese Estado informó que un hondureño de 33 años, que había ingresado a México en una caravana de migrantes, fue detenido portando un arma larga y un chaleco antibalas durante un operativo para rescatar a una víctima de secuestro.

A su vez, las autoridades en Chiapas confirmaron que siete migrantes, también de la caravana, habían sido detenidos en las últimas horas, porque tenían órdenes de localización y aprehensión en sus países, por delitos graves que supuestamente cometieron. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello