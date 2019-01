Extienden Departamento de Lenguas a dos Municipios

*Ahora en Motozintla y Belisario Domínguez.

Tapachula, Chiapas; 29 de Enero.- En las últimas horas fue inaugurado el ciclo escolar de Inglés que ofrece la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) en la región, con la participación sin precedentes de miles de menores de entre 8 y 14 años de edad.

Además, el director de la Escuela de Lenguas, Campus IV de la Alma Mater, Antonio Bolaños Gutiérrez, encabezó las ceremonias de apertura de los Departamentos de Lenguas en los municipios de Motozintla y Belisario Domínguez, ambos enclavados en la Sierra de Chiapas.

En el acto, dijo que esto es parte del Programa de Vinculación y Extensionismo de la Universidad y que, serán en la modalidad de cursos de sábados y domingos.

Había sido una inquietud de las autoridades locales de que, en esas localidades, se abrieran extensiones de la Escuela de Lenguas, con sede en Tapachula, y ahora, con el respaldo del rector, Carlos Natarén Nandayapa, fue posible, dijo.

Estos cursos arrancan, en el caso de Motozintla, con un total de 270 alumnos divididos en nueve grupos; mientras que Belisario Domínguez empezaron con 62 personas, aunque las inscripciones siguen abiertas.

Se dio a conocer que los docentes a cargo de estos cursos son egresados de la Escuela de Lenguas de la UNACH, quienes demostraron tener un alto nivel del dominio del inglés y una excelente metodología, lo que asegura calidad en la enseñanza.

También se informó que las autoridades locales en aquella región de la Sierra invirtieron alrededor de medio millón de Pesos para la instalación de la fibra óptica que se requería para ser sede de las carreras virtuales que oferta la UNACH.

Bolaños Gutiérrez también dio por iniciados los cursos de inglés para niños, los cuales, dijo, han sido todo un éxito y para ello señaló que, tan solo en Tapachula, se inscribieron alrededor de 6 mil 500 menores, entre sabatinos y del resto de la semana.

En este ciclo Enero-Junio hubo la necesidad de solicitar el apoyo de varias instituciones de la localidad, para que en sus instalaciones se impartieran las clases, luego del incremento de la demanda en la matrícula, sostuvo.

Recordó que hace unos diez años, la Escuela de Lenguas de Tapachula tenía solamente la capacidad para atender a 350 menores de edad, y ahora la cifra superó los 6 mil 500.

A pesar de los esfuerzos en la construcción de aulas, contratación de más maestros y las inversiones que se requerían para la operatividad, cientos de niños y jóvenes de la región no pudieron alcanzar una ficha de ingreso.

El incremento en la demanda educativa por el inglés en el Soconusco obligó a la Unach a tener que buscar alternativas para que los alumnos no viajaran demasiado para tomar sus clases.

Por eso ahora ya hay sedes también en los municipios de Huixtla, Escuintla, Tuxtla Chico, entre otros independientemente de las de Tapachula, cuyas instalaciones no han sido suficientes.

Ante esa situación, se ha tenido que solicitar el apoyo de otras instituciones de Gobierno y de la propia Unach, como las Facultades de Contaduría Pública, Administración, Ciencias Químicas, Medicina y Biociencias, en cuyos salones se imparten clases de inglés los fines de semana, así como en escuelas privadas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello