Cafetaleros No se va de Tapachula: Leonardo Casanova

* En marzo Inicia Certificado del Estadio Olímpico “Manuel Velasco Coello”.

Tapachula, Chiapas; 30 de Enero.- En las últimas semanas se han escuchado rumores en la región de que el equipo de futbol Cafetaleros de Tapachula cambiará su sede a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ya que se manifiesta que el “Víctor Manuel Reyna” será certificado como estadio optimo para los partidos de primera división.

En entrevista para este rotativo, Leonardo Casanova Díaz, Director General de Cafetaleros de Tapachula FC, manifestó que los cafetaleros son de Tapachula y no existen planes de que el equipo emigre a otra parte y agradeció a la afición el apoyo rotundo al equipo, ya que en tan solo 4 años se obtuvieron dos copas en la Liga de Ascenso del fútbol mexicano, pero por lineamientos de la misma liga no se pudo obtener el pase al máximo circuito.

Hay que recordar que debido a que el estadio no cuenta con la certificación que La Liga MX exige para jugar en primera División, el club no tiene derecho a ascender, solo compite por una bonificación económica de 120 millones de pesos.

El Director General manifestó que en el mes de Marzo, el Estadio Olímpico “Manuel Velasco Coello” volverá a tener otra certificación y a su vez se presentará el proyecto de remodelación pendiente, para dicho proyecto, saldrá una parte del premio económico de 120 millones de pesos , los cuales se obtuvieron al obtener el título de Campeón de Campeones.

Cabe mencionar que dicha inversión se ha venido ejecutando en sueldos del equipo, infraestructura deportiva, análisis de video, 44 lámparas nuevas en el estadio y se han aperturado 5 academias en el estado, que abarcan los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Pijijiapan, Huixtla, Motozintla y Tapachula. Esto es parte del trabajo que se ha venido haciendo por parte de la directiva que encabeza José Luis Orantes Constanzo. Hay que decirlo, es un proyecto a mediano-largo plazo, donde esperamos ver salir de las academias jugadores de la región que puedan desarrollar sus habilidades futbolísticas en el primer equipo de los cafetaleros.

El Estadio Olímpico de Tapachula fue inaugurado en 1988 y es hasta la administración 2012–2018 que se realizaron 3 etapas de ampliación al estadio para llegar a un aforo total de 21,018 espectadores. En el estadio se tienen los partidos de local en los cuales hemos recibido a equipos como la Máquina del Cruz Azul, los Tigres de la Universidad de Nuevo León, Monarcas Morelia, los Diablos Rojos del Toluca, Pumas de la UNAM y las Chivas del Guadalajara; estos últimos estarán el próximo 20 de febrero en Tapachula para enfrentar a los Cafetaleros.

Hay que mencionar que la visita que hacen los equipos de primera división de nuestro fútbol mexicano genera una derrama económica significativa en la región y a nivel internacional, debido a que aumenta la visita de los amigos del país vecino de Guatemala, los cuáles vienen a ver a las estrellas de nuestro balompié nacional.

Los títulos que ostenta el equipo de Tapachula son: Campeón de Clausura 2018 al derrotar al equipo Leones Negros de la Universidad de Guadalajara por 3 a 2, y el Campeón de Campeones, partido que definía qué equipo ascendería: este trofeo se obtuvo derrotando al equipo de Alebrijes de Oaxaca con marcador de 6 a 3.

En la presente temporada, con 4 partidos jugados el equipo de Cafetaleros ocupa la sexta posición con 6 puntos y este sábado recibe al Club Atlético Zacatepec en punto de las 21:00 horas. Vamos todos a apoyar a los Cafetaleros y a demostrar que la mejor afición está en nuestra región. EL ORBE/ Enrique Zamora Morlet