Arriba Buque de la Armada de Norteamérica a Puerto Chiapas

*Ante el Bloqueo Deciden Retirarse.

Tapachula, Chiapas; 31 de enero. –En las últimas horas arribó a la Terminal de Cruceros de Puerto Chiapas el buque de la Armada de los Estados Unidos, USCGC Dependable, en cuya agenda tenían programado estar varios días en Tapachula con fines recreativos y de descanso para el personal.

Para ello habían contratado los servicios de transporte privado y de agencias de turismo de la región, quienes fueron por alrededor de 75 tripulantes que buscaban vacacionar en la ciudad y conocer sus atractivos turísticos.

De acuerdo a los planes, la tripulación se hospedaría en varios hoteles del centro de la ciudad y harían recorridos guiados en las rutas del café y el chocolate, el centro histórico, entre otros.

Mientras que el barco, de 210 pies de eslora (largo) y 34 de manga, recibiría tareas de avituallamiento, abastecimiento de agua y descarga de residuales, entre otros mantenimientos.

La intención, además, es que se estableciera a Puerto Chiapas como punto de descanso para los buques de la Armada de los Estados Unidos que transitan en aguas internacionales, su tripulación y oficiales.

Sin embargo, las unidades en las que viajaban rumbo a Tapachula no pudieron avanzar luego de un bloqueo carretero que permanece desde este miércoles.

Por cuestiones de seguridad, los oficiales y la tripulación norteamericana tuvieron que regresar al barco y permanecerán ahí hasta que la nave emprenda de nuevo su camino, que se cree será lo más pronto posible.

Los representantes de las empresas involucradas en la atención a los marinos norteamericanos, lamentaron que no existan las condiciones básicas de seguridad para el desarrollo económico y turístico de Puerto Chiapas y que la ley antibloqueo que se aprobaron en el Congreso del Estado hace un par de años, no se aplique.

Consideraron que la evaluación de su estadía que hará el buque para la programación de próximos arribos, será negativa. De confirmarse, se habría perdido otro ingreso económico para el Soconusco.

Se prevé que, en las primeras horas de este sábado, el barco norteamericano parta de Puerto Chiapas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello