Migrantes y Cuesta de Enero Ocasionan Pérdidas a Locatarios del Mercado “Sebastián Escobar”

Tapachula, Chiapas; 31 de Enero.- La presencia de los migrantes y la cuesta de Enero están impactando severamente en la economía de los comerciantes del mercado “Sebastián Escobar” situación que les preocupa, afirmó Fidel Aguilar López, Presidente de la Asociación de Locatarios del Mercado General Sebastián Escobar.

Dijo que se han vertido muchas versiones, entre ellas que hay pleitos entre ellos o que generan inseguridad, provocando que las personas en lugar de acudir a comprar al mercado optan por irse a las tiendas de autoservicio, aunque aseguró que se han coordinado con la Policía Municipal para que realicen rondines.

Las ventas se han desplomado entre un 60% y 65%, lo cual es preocupante y grave, en Diciembre estuvieron un poquito mejor las ventas, no lo que se esperaba, pero actualmente la afectación es muy alta, aseguró.

Los gastos siguen siendo los mismos todos los días y las ventas son las que han bajado, explicó, no tienen los ingresos que se necesitan para salir adelante para el pago de impuestos y a proveedores “y eso conlleva que los que estábamos manejando un canal entero, ahora estemos vendiendo medio canal, y el que manejaba medio canal está comercializando por kilos, tanto en cerdo y carne de res, lo mismo que el pollo”.

Si bien es cierto que los Gobiernos hacen acuerdos con la ONU, deberían de hacer un análisis de alto impacto de la región, en este caso Tapachula, donde hay fuertes afectaciones al comercio organizado con la caída de sus ventas, sostuvo.

“No quiero herir sentimientos de los migrantes, pero la situación es que no podemos darle a alguien lo que no tenemos para nuestros compatriotas como es trabajo, apoyo económico a los estudiantes, a la tercera edad y recurso para iniciar un trabajo, se puede observar en los locales que es crítica la situación, la mayoría de la gente está endeudada, somos pocos los que hemos estado saliendo”, añadió.

Se pronunció que si los quieren recibir con los brazos abiertos que lo hagan, pero que los reubiquen en algún lugar donde no ocasionen daño a la economía de la ciudad. EL ORBE/Rodolfo Hernández González