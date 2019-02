Organizaciones Sociales y Ejidos se Suman al Bloqueo Carretero en Puerto Madero

* Lamentan Cerrazón del Alcalde Oscar Gurría.

Tapachula, Chiapas; 1 de Febrero.- A más de 72 horas de que pobladores de Puerto Madero mantienen el bloqueo carretero, la autoridad municipal se ha mostrado apática en resolver la problemática, generando que la manifestación se recrudezca, ya que otras organizaciones se han sumado en apoyo de los comuneros, como el bloque democrático, el MAO- LN, así como habitantes de otros ejidos.

En representación de los manifestantes, Manuela Espinoza dio a conocer que lo único que piden es que el alcalde Óscar Gurría Penagos, no imponga a personajes en los cargos de Agente Municipal y Delegado, por lo que exigen respete los compromisos de campaña, en donde propuso que acataría la decisión de los habitantes en la designación de la autoridad comunitaria.

No habido voluntad de la autoridad municipal para querer resolver el bloqueo, dijo, ya que por parte de los pobladores existe el interés de establecer una mesa de negociación, pero el munícipe no escucha sus demandas.

A diferencia de lo que manejó el municipio en la redes sociales, al querer denostar el movimiento, señaló que la manifestación se ha fortalecido, ya que comuneros de otros ejidos con la misma problemática, se han sumado a la protesta, tal es el caso de los ejidos El Edén, Carrillo Puerto, Álvaro Obregón, y otros.

Lamentó la cerrazón del Presidente Municipal al no querer cumplir los compromisos que realizó en campaña cuando visitó a las comunidades, por lo que es lamentable que aquellos que pregonan ser la “4ª Transformación” sean sordos y no escuchen a quienes lo llevaron al triunfo en las pasadas elecciones.

Finalmente, los manifestantes puntualizaron, que aun cuando sufren hambre, sed y las altas temperaturas, continuarán con las acciones de protesta y no cederán a imposiciones en los cargos de su comunidad, y con el apoyo de las organizaciones y demás ejidos el movimiento en lugar de debilitarse se fortalece. EL ORBE/Marvin Bautista