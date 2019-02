Ayuntamiento no Atiende Seguridad en la Zona Media Alta de Tapachula

* Pobladores Piden Intervención del Gobierno Estatal.

Tapachula, Chiapas; 3 de Febrero.- En los recientes meses se ha incrementado la delincuencia en comunidades de la zona media alta de Tapachula, por lo que habitantes lamentaron la falta de atención por parte de la Policía Municipal, ya que han solicitado patrullajes, pero no han sido escuchados.

El Juez Rural del Ejido ‘Simón Bolívar’, Walter Roblero, afirmó que la población de la zona cafetalera está en constante acecho por los delincuentes, ante la falta de patrullajes de las corporaciones policíacas quienes no hacen presencia desde hace varios días.

Los principales delitos que han ido en aumento son los robos a casa habitación, de cosechas, así como asaltos a las unidades del transporte público, donde los comuneros son despojados de sus recursos económicos o bien de sus productos que se surten en la cantera municipal, sostuvo.

La mayoría de las comunidades cuentan con caminos de terracería, condiciones que aprovechan los delincuentes para atracar a los vehículos, ya que colocan piedras u otros objetos en la carretera, señaló, debido a esto los conductores tienen que detener su marcha y es en ese momento cuando despojan de sus productos a las personas.

Muchos de los delincuentes atracan con armas de grueso calibre o armas blancas, enfatizó, y por temor a sufrir algún daño, a las personas no les queda más que entregar su dinero o pertenencias.

El Juez Rural puntualizó que han solicitado a la Policía Municipal mayores recorridos por los caminos de terracería, sin embargo no son escuchados, ya que pasan semanas sin que hagan presencia en las comunidades, situación lamentable que los deja al acecho de los delincuentes.

Para finalizar, hizo el llamado a las autoridades policíacas de los tres órdenes de Gobierno realizar patrullajes en la zona cafetalera, ya que la sola presencia de los policías ayudaría a inhibir la delincuencia, ya que los pillos realizan sus ilícitos sin temor alguno a cualquier hora del día, sin que hasta el momento haya acciones contundentes para contrarrestar esta problemática. EL ORBE/ Marvin Bautista