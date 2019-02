Pésimo Servicio de Salud Brinda el Ayuntamiento a Trabajadores

Tapachula, Chiapas; 4 de Febrero.- El servicio médico que contrató el Ayuntamiento de Tapachula con el Hospital Santa Fé, es pésimo, toda vez que el nosocomio particular no se da abasto para atender a los centenares de empleados que llegan en busca de atención, denunció la séptima regidora, Mónica Escobar González.

Dijo que el sanatorio brinda un pésimo servicio médico a los empleados del Ayuntamiento, por lo que exigirá a través del Cabildo que se esclarezca el contrato establecido con el sanatorio particular, pues no es posible que quien llega al área de urgencias sea atendido en el piso al no contar con camas suficientes.

Y es que en referencia a lo suscitado la semana pasada con los 25 policías municipales que resultaron intoxicados por alimentos consumidos en descomposición, la Regidora mencionó que personalmente fue a ver a los elementos enfermos, y vio -lamentablemente- que varios de ellos estaban acostados en el piso, en espera de recibir atención médica porque, según el personal del sanatorio, no tenían camillas ni camas disponibles.

La Regidora municipal señaló que en Tapachula existen varios hospitales con los cuales también se podrían establecer algún contrato para la atención del personal del Ayuntamiento, pues ya se ha comprobado que el Sanatorio Santa Fé no se da abasto y su servicio es deficiente.

El caso de los 25 policías, puntualizó, no es el único donde se ha comprobado que el sanatorio no brinda un servicio de calidad, ya que el pasado 28 de Enero ingresó otro elemento de seguridad quien requería dializarse y recibir transfusión sanguínea, sin embargo, tuvo que esperar en Urgencias 3 días, porque no había cama para asignarle.

“Yo exigiré un informe detallado al Alcalde, porque no creo que no es un buen servicio que reciben nuestros compañeros trabajadores, hay tantos hospitales y sanatorios en la ciudad con quienes se podrían repartir la atención de los empleados, para que todos tengan acceso a una mejor atención medica” acotó. EL ORBE/ MESA DE REDACCION