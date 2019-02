Sin Atención el Problema de Perros de la Calle en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 4 de Febrero.- Aún cuando se ha solicitado a las autoridades municipales atención a la problemática de los perros callejeros en Tapachula, no han establecido ninguna estrategia, cuyo desinterés ha generado un incremento considerable de canes en la vía pública aumentando los riesgos a la salud de la población.

Lilia Eugenia Chong Quero, Presidente de la Fundación con el mismo nombre, única en la atención de esta problemática en Tapachula, afirmó que desde el inicio de la administración municipal se les solicitó atención inmediata al tema de los perros callejeros, y aunque hubo el compromiso por parte de las autoridades, hasta el momento no han cumplido.

Se requiere más que la aplicación de vacunas antirrábicas, ya que en los recientes años sin número de canes que deambulan en la vía pública ha crecido de manera exponencial, y ninguna autoridad hace algo para atender la problemática de fondo, dijo.

La entrevistada señaló que los perros de la calle no sólo representan una mala imagen para la ciudad, sino que es un problema de salud pública, toda vez que los canes tienen enfermedades que de no atenderse pueden ser transmisibles al ser humano, principalmente la rabia.

Las enfermedades que principalmente presentan los perros de la calle son sarnas, hongos y bacterias, además de parásitos, detalló, los cuales representan un riesgo a la salud de la población, además de que los animales dejan sus heces en la calle y cuando estás se secan, las partículas vuelan y pueden generar problemas gastrointestinales, principalmente cuando se consume alimentos en la vía pública.

Chong Quero enfatizó que durante tres años la Fundación que representa se ha dedicado al rescate de los canes, sin embargo, ninguna autoridad les ha brindado el apoyo para subsanar los gastos del albergue temporal que establecieron, por lo que de propios recursos tienen que cubrir los gastos de alimentación, de salud, e incluso de cirugías.

Finalmente exhortó a las autoridades municipales gestionar los recursos adecuados para establecer un centro de control canino o un albergue en la ciudad, en donde se atienda de fondo el tema de los perros de la calle, ya que es la salud de la población la que está en riesgo con esta problemática. EL ORBE/ Marvin Bautista