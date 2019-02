Preocupa Ingreso de Maras y Delincuentes con la Política de Frontera Abierta a Migrantes: César Cañaveral

Tapachula, Chiapas; 5 de Febrero.- La errónea política migratoria de frontera abierta del Gobierno Federal, es preocupante porque de manera masiva están ingresando los integrantes de la Mara Salvatrucha y muchos delincuentes, precisó el padre César Augusto Cañaveral Pérez, Coordinador Diocesano de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana en la Diócesis de Tapachula.

“Me da mucho pendiente, porque también me pongo del lado de la sociedad, es el grado de delincuencia que vamos a tener ahora en Tapachula, tú le abres la puerta a los países centroamericanos, pero está entrando de todo, ¿cómo vamos a detener a los maras, cómo vamos a detener a la delincuencia, qué tipo de estrategias está utilizando el Gobierno Federal para poder dar respuesta a esta situación?”.

Afirmó que, efectivamente, como sacerdote está preocupado por los derechos humanos de los migrantes, pero también le preocupa la situación que van a enfrentar los habitantes de esta región con la delincuencia, “acepto defender y cuidar el tema desde donde estoy porque es un servicio pastoral que me ha pedido la iglesia, pero no estoy de acuerdo que se abran las puertas de manera total, hay que hacer estudios más minuciosos porque toda la gente viene huyendo, entre ellos vienen maras, vienen delincuentes y esa es la preocupación en el Albergue Diocesano Belén, nosotros como iglesia debemos de cuidar y hacer una voz profética fuerte y denunciar todo este tipo de atrocidades que puedan venir a hacer los de la delincuencia”.

No se sabe qué tanto vaya a hacer el Gobierno Federal, dijo, porque el problema migratorio ya se le salió de las manos, toda vez que nada más abrió puertas, abrió la frontera, no tiene una estrategia definida, está dando una visa humanitaria pero no está viendo las consecuencias que toda esta situación provocará la oleada masiva de migrantes.

El también Director del Albergue Diocesano Belén, señaló que en caso de que muchos de los 10 mil migrantes a los que le dieron la Visa Humanitaria se queden en Tapachula qué es lo que van a hacer, si siguen hacia cualquier parte del Estado o del país qué es lo que van a hacer, quiénes les van a dar trabajo, “no sé si hay empresas que puedan contratar a toda esta gente, es una política migratoria mal pensada la que está haciendo el Gobierno Federal”.

Cañaveral Pérez manifestó que toda está cantidad de gente pasará a engrosar las filas del desempleo, inseguridad, prostitución, enfermedades, traerán todas las consecuencias que se puedan generar como consecuencia de esta apertura, de esta política de puertas abiertas.

Si antes de que se pusieran en marcha estas acciones, era mucha la gente que pasaba por esta región y ahora que pueden ingresar con más facilidad, es bastante alto el número de personas la que lo está haciendo. “Estoy de acuerdo que toda esa gente que tiene necesidad, va a entrar, pero no estoy de acuerdo que entren los de la Mara Salvatrucha ni los delincuentes”, aseveró.

Ponen Orden en el Albergue Belén.

Por otro lado, dio a conocer que se ha puesto orden en el Albergue Diocesano Belén, quien desea guarecerse de las inclemencias del tiempo y recibir alimentos debe estar dentro del inmueble, acogerse al reglamento y con ello se evita el problema de inseguridad que se había generado anteriormente y que mantenía inconformes a los habitantes de la colonia San Antonio Cahoacán. EL ORBE / Rodolfo Hernández González