Protestan Pensionados del Ayuntamiento Por Retención del Pago Mensual

*Más de 500 Extrabajadores Afectados.

Tapachula, Chiapas; 05 de febrero. – Un grupo de trabajadores pensionados del gobierno municipal de Tapachula, protestó este martes en contra de la administración que encabeza el alcalde, Oscar Gurría Penagos, porque aseguran les retienen sus pagos mensuales.

La manifestación se llevó a cabo en la explanada interna del Palacio Municipal, en donde desplegaron pancartas en las que hicieron pública su inconformidad.

Paola Solís Reyes, en representación de los afectados, dijo a los medios de comunicación que son alrededor de 500 extrabajadores que se encuentran en esa situación.

Luego de que no les han querido depositar, este martes una comisión de ellos acudió a las oficinas de Gurría Penagos para tratar de hablar con él y exponerle la problemática, pero no los dejaron hablar con él.

En lugar de ello, según comentó, una secretaria les contestó que “que hicieran lo que quisieran, lo que les plazca, porque no los van a atender”.

Ante esa postura, bajaron a la explanada y decidieron realizar un plantón para expresar sus inconformidades.

En sus pancartas se leían textos como “señor presidente, somos mujeres pensionadas y cada mes tenemos que andar como limosneras para poder recibir el dinero de nuestros hijos”.

Mientras que en otra decía “señor presidente, nuestros hijos no comen cada mes. Nos es justo que nos paguen cuando quieran. Somos madres que vamos al día. Por favor háganos justicia. No vemos el cambio”.

Según Solís Reyes, para acudir a solicitar sus pagos al Palacio Municipal tienen que pagar pasajes y perder tiempo. “Parecemos más que limosneros”, recalcó al dejar en claro que esos recursos son para la manutención de sus hijos.

La manifestación duró gran parte del día, hasta que concluyeron las labores administrativas en el Palacio y se retiró el personal.

Durante todo ese tiempo, según dijeron, no hubo un solo funcionario municipal que se acercara a atenderlas, muchos menos los regidores de todos los partidos políticos representados en el Cabildo y que cobran religiosamente sus millonarios sueldos y compensaciones “por defender los intereses del pueblo”.

Ante ello, los manifestantes se retiraron y se desconoce qué posturas tomarán en las próximas horas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello