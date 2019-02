Vuelo Tapachula – Guadalajara, Oportunidad de Crecimiento Turístico

Tapachula, Chiapas; 5 de Febrero.- A tan sólo dos meses de que la aerolínea Volaris inaugurara el vuelo Tapachula-Guadalajara, ha crecido de manera considerable la demanda de boletos, por lo que ante la aceptación de la ruta, la empresa se ha visto en la necesidad de cambiar la aeronave para ofertar un mayor número de asientos.

El gerente de la agencia de viajes “Vuela” y Vicepresidente de la Coparmex Costa de Chiapas, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, afirmó que el vuelo Tapachula – Guadalajara, que fue inaugurado el 1 de Diciembre, ha sido un éxito, tanto en arribo como en salidas, colocando a la ciudad como un importante destino turístico para las familias del centro del país.

Este vuelo aporta a Tapachula un nuevo nicho de mercado, afirmó, ya que ahora se recibe un tipo de turista al que se tenía anteriormente, donde sólo se presentaba un turismo de negocio y familiar, pero la nueva ruta aérea genera un mayor turismo de placer, que generará un mayor beneficio económico a la región.

El día de la inauguración, la aerolínea inició operaciones con Airbus 319, con capacidad para 144 pasajeros, pero durante el periodo vacacional la empresa se vio en la necesidad de cambiar el tipo de avión a un Airbus 321 con capacidad de 320 pasajeros porque la demanda fue mucha y ahora opera con Airbus 320, con una oferta de asientos de 170, señaló.

El entrevistado detalló que la aerolínea opera con tres vuelos a la semana, los días martes, jueves y sábado, con vuelos tanto de salida y llegada, generando una mayor derrama económica para diversos sectores.

Una de las ventajas que oferta la ruta a Guadalajara, es la conexión con 20 diversos destinos, mencionó, ya que ante la gran concentración que tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta nueva ruta es una alternativa viable para el pasajero.

Los precios que se ofertan al usuario de la frontera sur en este vuelo son relativamente bajas en comparación al costo de los boletos de autobús, sobre todo si el pasajero realiza su compra con 15 días de anticipación, encuentra una tarifa que oscila entre los 1700 a 2 mil Pesos, viaje redondo.

Gálvez Sánchez mencionó que como sector empresarial han viajado con sus propios recursos a la Perla del Occidente para realizar la promoción turística de los diversos destinos que ofrece Tapachula y el Soconusco, sin embargo no habido ningún acercamiento con las dependencias de Turismo tanto del municipio como del Estado.

Finalmente, urgió a las autoridades aprovechar las ventajas que ofrece la ruta Guadalajara, ya que se puede generar una mayor promoción y difusión de los diversos destinos de la región y no centrarse sólo en destinos ya establecidos, pues el Soconusco -a diferencia de otras rutas- ofrece un plus para el turista del centro del país, que es visitar Departamentos de Guatemala, y con ello se puede obtener una mayor derrama económica. EL ORBE/MESA DE REDACCION