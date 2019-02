Reubican a Migrantes al Parque de la Estación

* Locatarios Amenazan CON Sacarlos a la Fuerza

Tapachula, Chiapas; 06 de febrero. – Ante los reclamos de cámaras, colegios y organismos productivos, el aún alcalde de Tapachula, Oscar Gurría Penagos, tuvo que reubicar a los migrantes que utilizaban a la Plaza Central como albergue y sanitario público, hacia el Parque de la Estación de Ferrocarriles, al sur de la ciudad.

La movilización de los extranjeros se hizo entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, y parea ello se utilizaron camionetas particulares y del ayuntamiento.

Sin embargo, en las primeras horas del día, los locatarios del mercado Soconusco, ubicado a unos metros de ese parque, se enteraron de lo que estaba ocurriendo y se empezaron a organizarse para desalojar a la fuerza a los migrantes y, con ello, se vislumbraba un eminente enfrentamiento civil.

Ante esa situación, los extranjeros -unos 300 quizá-, decidieron a las 06:00 horas retirarse del parque y enfilarse en caminata hacia la carretera federal, en busca de continuar su recorrido por la Costa de Chiapas.

Sin embargo, en el transcurso de la mañana, otro grupo similar llegó al Parque Central Miguel Hidalgo y nuevamente se instalaron y exigieron ser atendidos.

Mientras que, alrededor de las 12:00 horas, unas 500 personas decidieron ingresar de manera ilegal a territorio mexicano, utilizando para ello una puerta peatonal ubicada a un costado de las vías férreas, en las instalaciones aduanales del municipio de Suchiate.

Y es que, personal del Instituto Nacional de Migración (INM), les informó que había concluido el programa de expedición de las Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por medio del cual en unos 15 días se favoreció a más de 13 mil extranjeros.

Al no poder alcanzar ese beneficio que les permitiría radicar y trabajar en territorio nacional de manera legal, los extranjeros realizaron plantón en las instalaciones migratorias de ese municipio.

Ahí, desplegaron sus banderas, así como pancartas en las que le dijeron al presidente López Obrador que “no les niegue el derecho a tener una vida feliz”.

Otras exigían al INM las visas humanitarias y unas más establecían que “somos un grupo de Inmigrantes organizados pacíficamente y pedimos su protección para mujeres embarazadas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad”.

En esa postura permanecieron durante varias horas hasta que, al no encontrar respuestas positivas a sus demandas, alrededor de las 16:00 horas decidieron partir caminando en una enésima caravana hacia Tapachula, de manera ilegal.

NOS ESTAMOS ORGANIZANDO PARA CORRERLOS: LOCATARIOS

En tanto, Denys Olivera Aguirre, secretario general de la Asociación Impulsora del Desarrollo de los Mercados en la Región Soconusco, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE, que los locatarios se están organizando para correr a los migrantes del parque Soconusco.

“La molestia es en contra del alcalde Oscar Gurría. No es posible que venga a crear este tipo de albergues insalubres en los parques de Tapachula y que no tenga cerebro para pensar que eso pone en riesgo la salud de los tapachultecos y genera inseguridad”, indicó.

De igual forma, consideró que Gurría debió de haber habilitado espacios en donde pueda estar los migrantes sin que perjudiquen a la ciudad y a sus pobladores.

En torno a utilizar el Parque de la Estación como albergue público, indicó que afectará directamente en las ventas del mercado, “que bajaran por temor de los ciudadanos a ir a realizar sus compras con la presencia de hondureños y salvadoreños, además de que se generará inseguridad”

Reconoció que otra de las grandes preocupaciones es que no existe un cordón sanitario en la frontera y que, con la llegada de miles de migrantes, podrían venir con ellos muchas enfermedades.

Lamentó que el alcalde se desviva en atender a los migrantes y que, incluso, colocó alumbrado en el Parque de la Estación a la llegada de los extranjeros, cuando los locatarios le habían solicitado insistentemente que lo hiciera para que los jóvenes practicaran deporte.

“Nosotros proponemos que la Casa de Campaña del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y las residencias de los funcionarios municipales, incluyendo las de la playa, se utilicen como albergues. Si tanto quieren a los migrantes, que los tengan en sus ranchos y les den las comodidades que ellos quieran”, puntualizó. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello