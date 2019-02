Protestan Transportistas Locales Contra el Pirataje en la Región

* Bloquearon la Carretera Costera por Varias Horas.

Tapachula, Chiapas; 8 de Febrero.- Decenas de choferes del servicio público utilizaron sus unidades para bloquear este viernes por la mañana el acceso poniente de la ciudad, en protesta por la descarada forma en la que, aseguran, está operando el transporte irregular, llamado popularmente pirataje.

A la altura del fraccionamiento Framboyanes, los inconformes colocaron unas 25 colectivas de las rutas Framboyanes y 18 de Octubre, para cerrar la circulación de la carretera.

Ahí señalaron que otras colectivas están prestando ese mismo servicio, pero fuera de la ley y con la complacencia de las propias autoridades.

Como prueba de que estaban diciendo la verdad, los manifestantes detuvieron en ese mismo punto a una unidad que, dijeron, era irregular, con placas 398-434- B, que en esos momentos llevaba pasajeros.

Los inconformes señalaron a los medios de comunicación que los funcionarios de la Secretaría del Transporte y de Tránsito, se han prestado para que el pirataje en Tapachula se esté incrementando alarmantemente.

Además, que, al no contar con concesiones, documentos ni seguro de viajero, los usuarios no saben que se trasladan en estado de indefensión y fuera de lo que establece la ley.

Un par de horas después, los encargados de despacho de ambas dependencias acudieron al lugar para atender a los manifestantes.

Acordaron que en las próximas horas sostendrían una reunión, de manera oficial, en la que participen las partes involucradas y se establezcan soluciones.

La unidad retenida fue liberada y no podrá prestar el servicio, en tanto su propietario no compruebe que opera dentro de lo que establece la normativa. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello