Triunfo Contundente de Cafetaleros

* En el Estadio “Manuel Velasco Coello”.

Tapachula, Chiapas.- Cafetaleros de Tapachula superó con auténtico marcador de 2-0 al cuadro de Alebrijes de Oaxaca en el Estadio Olímpico “Manuel Velasco Coello”, en lo que fue el partido de la Jornada 6 de la Liga de Ascenso MX.

A los pupilos de Luis Fernando Soto, este triunfo les permite avanzar en la tabla de clasificación general al llegar, momentáneamente, al casillero cuatro, gracias a sus 9 unidades. Mientras que los visitantes se quedaron con 8 puntos.

Los equipos se trabaron en el medio campo tratando de avanzar, pero esos intentos no tuvieron ninguna claridad.

Los equipos, desde el toque del árbitro central, sólo mantuvieron la jugada en la media cancha en los primeros minutos de acción, sin tener precisión sus avances. Los Cafetaleros buscaron el arco rival con triangulaciones, las que no causaron demasiado daño. El cuadro de casa intentaba de igual manera con centros en busca de Franco Arizala, pero los mismos no llegaban a su destino y eran cortados por la defensa del conjunto visitante.

Alebrijes intentó con triangulaciones que al final no prosperaron. Y también lo hacía con centros que la mayoría de las veces fueron cortados por el portero local Carlos López.

La escuadra local no dejó de insistir y en el minuto 15, Arizala se metió por el lado izquierdo y logró llegar casi al área chica, pero su punterazo fue controlado por el portero Carlos Velázquez antes de que hubiera más daño.

El conjunto visitante respondió con un tiro libre que no fue aprovechado, ya que lo echaron hacia afuera.

También el “Hobbit” Bermúdez ilusionó a la tribuna cuando avanzó por el centro, condujo y se fue quitando rivales, pero finalmente no pudo disparar como él quería.

En la parte complementaria, Soto Garduño decidió descansar a Cristian Haro y lo suplió con Rolando “Pecas” González. El cambio funcionó porque en el primer balón que tocó, se fue por la banda derecha y mandó un centro raso, preciso, a donde estaba Adrián Marín, quién cacheteó el balón casi de espaldas al marco para anotar el primer tanto de Cafetaleros quienes ponían la pizarra en 1-0.

Con la ventaja, el cuadro local no bajó la guardia y en el minuto 74 hubo otra oportunidad para Marín, pero su disparo se fue por arriba del travesaño.

De la misma forma, el uruguayo Diego Alaniz, que entró de cambio, tuvo otra en el minuto 80, pero su disparo se fue afuera la derecha de Velázquez.

Los de casa pudieron ampliar su ventaja cundo en el minuto 82 se formó un “tira tira” dentro del área chica del cuadro oaxaqueño, pero nadie pudo meter el balón a las redes, hasta que la defensa despejó y acabó con el peligro.

La insistencia de los tapachultecos tuvo su recompensa porque finalmente, en el minuto 85 cayó el segundo tanto.

El brasileño Rafael Lima se hizo de un balón por el centro y mandó un pase filtrado, exacto a donde entraba Diego Martín Alaniz quien tocó raso y a la derecha de Carlos Velázquez para decretar el 2-0 de la noche, y sellar la tercera victoria del torneo para los Albiverdes de Tapachula. EL ORBE/Nelson Bautista