Protestan Mujeres por Anomalías en Investigación

Tapachula, Chiapas; 12 de Febrero.- Inconformes por presuntas irregularidades en la integración de una carpeta en la que denunciaron tentativa de homicidio, al haber sido agredidas por un sujeto encapuchado en la zona baja de este municipio, dos mujeres realizaron un plantón durante varias horas en las instalaciones de la Fiscalía de Justicia del Estado, conocida como Akishino.

Matilde Flores Reyes, presidente del Comité de la Violencia a las Mujeres, A. C. y la comerciante Aidé Luvia Teco Vicente, desde muy temprano de este martes acudieron a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito para mostrar su inconformidad, en lo que consideraron una mala actuación del Fiscal del Ministerio Público en turno que las atendió.

Flores Reyes informó que el domingo fueron agredidas por un sujeto encapuchado en el rancho ‘San Juan’ cantón Los Llanos, de este municipio, cuando se dirigían a realizar una actividad.

Añadió que acudieron a la Fiscalía de Justicia en el Boulevard Akishino, donde el citado Fiscal en turno no les quiso iniciar una carpeta de investigación, simplemente les hizo una carpeta de conciliación.

Es preocupante que las autoridades hagan este tipo de carpetas dejando en desventaja a las personas que son agredidas, en este caso ellas, como mujeres, y por ser de conciliación no hay ninguna investigación, y en caso de estar identificado el agresor, simplemente no se le sanciona, señaló.

Matilde Flores recordó que ya en una ocasión fue asaltada y lesionada en el rostro y a pesar de que los sujetos fueron detenidos, el Fiscal en turno en aquel entonces únicamente inició una carpeta de conciliación, originando que sus agresores quedarán en libertad.

Habían anunciado que se quedarían en plantón en forma indefinida, pero finalmente fueron atendidas por Claudio Zenteno Zenteno, director de Justicia Restaurativa, de Investigación y Judicialización de Juicios Orales, con el compromiso de que la carpeta de conciliación será elevada a carpeta de investigación. EL ORBE / Rodolfo Hernández González