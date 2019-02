Vivales Piden Dinero Para Proyectos Alerta CANACO

Tapachula, Chiapas, 13 de febrero.- A no dejarse sorprender por vivales que piden dinero para gestionar o entregar proyectos productivos, exhortó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACOServytur Tapachula), Carlos Murillo Pérez, a comerciantes de la localidad.

Precisó que el año pasado se llevaron a cabo diversos programas a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y quedaron pendientes algunas entregas de equipamiento para las empresas que participaron y que finalmente fueron liberados los equipos correspondientes al 2018 que consisten en 23 motocicletas, dos video cámaras de vigilancia, 20 computadoras y seis celulares que se utilizarán para el cobro con tarjeta de débito o crédito.

Dijo que también han sido beneficiados 22 empresarios que reciben capacitación a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Destacó que el objetivo de las autoridades es beneficiar al comercio establecido, pero también se convoca a aquellos que están en la informalidad para que se incorporen a la legalidad y pueden obtener beneficios para el mejoramiento de sus negocios.

El representante de los comerciantes señaló que con estos programas no se compra la entrega de los bienes, sino que son entregados como un estímulo al concluir las capacitaciones y se pueden incorporar al equipamiento y fortalecimiento del negocio, todo es completamente gratuito, “estamos hablando de una moto que cuesta 25 mil pesos solamente pagan5 mil por los gastos y trámites que se están haciendo, es una ganancia bastante considerable si se ve desde ese punto de vista”.

Murillo Pérez reiteró su llamado a los comerciantes para que no se dejen sorprender, hay muchos vivales que están tratando de extorsionar a algunos, diciéndoles que pueden recurrir a esos beneficios que da el INADEM, pero es mentira, que quede claro, es imposible que una persona solitaria pueda entrar a este tipo de programas, ya que se debe de estar legalmente constituido, pagando impuestos. EL ORBE / Rodolfo Hernández González