Maestros Comunitarios Exigen Pago de Salarios

Tapachula, Chiapas; 14 de Febrero.- Alrededor de 690 maestros de Telebachillerato Comunitario en todo el Estado, se mantienen a la espera de que el Gobierno Estatal determine los recursos para el pago de sus funciones, ya que desde el año 2013, los pagos de sus salarios han sido irregulares, pero ahora tienen alrededor de 6 meses que no han recibido ninguna retribución por su labor.

El director de un Telebachillerato en la comunidad de Aztlán en el municipio de Huixtla, Raúl Herrera Guzmán, dijo que a pesar de estar inscritos en el esquema de docentes de la Secretaría de Educación (SE), estos maestros tienen asignados un sueldo como Asesores Comunitarios, por lo que la autoridad no dignifica su labor en los planteles educativos, ya que la mayoría de ellos se desempeña como maestro frente a grupo, y aparte, en tareas administrativas del centro escolar.

Con todos los adeudos en salarios, prestaciones y aguinaldos, el Gobierno Estatal mantiene un compromiso de pago de cerca de 200 millones de Pesos, por lo que a cada maestro la Secretaría de Educación debe pagarle alrededor de 100 mil Pesos en promedio, sin embargo, no se ha llegado a ningún acuerdo para que la deuda quede finiquitada.

En días pasados sostuvieron una reunión con la Secretaría General de Gobierno, donde fueron atendidos por el director de Gobierno, Amir Gómez Martínez, dicha reunión no fructificó porque el funcionario no quiso responsabilizarse a través de una minuta de trabajo, sino que pretendía que todo quedara en palabras, señaló.

Los maestros argumentaron que la situación por la que pasan es seriamente difícil, porque no cuentan con recursos para poder mantener a sus familias, pagarse sus viáticos hacia la comunidad o el transporte, por lo que exigieron al Gobierno una pronta respuesta a esta demanda.

Hasta el momento sus manifestaciones han sido pacíficas porque no quieren alterar la paz social, manifestó, y creen que según la política del nuevo Gobierno es que a través del diálogo se resolverán los conflictos; sin embargo a pesar de que su reclamo es legítimo, fueron detenidos de manera arbitraria 9 maestros que reclaman este adeudo, por lo que piden su liberación inmediata.

Los Telebachilleratos Comunitarios son instituciones avaladas por la Secretaría de Educación Pública, tienen clave y los alumnos egresan con Certificados con validez oficial, además actualmente son 230 planteles en funciones en todo Chiapas, por lo que los maestros no se explican la falta de sensibilidad de las autoridades para seguir manteniéndolos en el olvido. EL ORBE/ Marvin Bautista.