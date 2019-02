Se Complican Enfermedades por Desconocimiento de Primeros Auxilios

Tapachula, Chiapas; 14 de Febrero.- Como consecuencia del estilo de vida que se tiene, todos los días hay casos de personas que sufren ataque cardiaco, atragantamiento, desmayos por causa de la diabetes y nadie, tanto en casa como en la vía pública, sabe qué hacer mientras llegan los servicios de emergencia, y en muchas ocasiones provoca complicaciones graves, afirmó el paramédico Julio René Rubio Rodas.

Destacó que ante esa situación es necesario que la población tenga conocimientos básicos sobre primeros auxilios, la gente debe estar capacitada, ya que la prevención es una cultura que se debe tener día a día.

En casa, trabajo o en la vía pública se pueden dar las emergencias, si alguien tiene un ataque cardiaco, nadie sabe qué hacer ni cómo ayudar a la persona, quien de no ser atendido con urgencia, puede perder la vida.

Hay casos que se presenta atragantamiento y los que están cercanos no saben qué hacer, por eso es necesario acudir a un curso de primeros auxilios para que la gente sepa tomar una iniciativa correcta ante un evento, porque un mal manejo puede ser fatal.

Es alto el porcentaje de personas que no está capacitada, sostuvo, de ahí la necesidad de llevar este tipo de acciones, por lo que convocó a participar en el curso de primeros auxilios que se desarrollará

Rubio Rodas manifestó que el 16 de Febrero a las 8 de la mañana se llevará a cabo un curso de capacitación en primeros auxilios en la 9ª Norte, esquina con 7ª Oriente, con una duración de 8 horas, con un costo de recuperación, estará avalado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Protección Civil. EL ORBE/Rodolfo Hernández González