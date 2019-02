Padres de Familia Protestan Contra CFE por Cortar Luz a Escuela Primaria

* Bloquearon la 4ª Sur Durante Varias Horas.

Tapachula, Chiapas; 15 de Febrero.- Padres de familia de la escuela primaria “Eusebio Joaquín González”, de la colonia Hermosa Provincia, bloquearon durante varias horas la 4ª Avenida Sur Prolongación, salida a Puerto Madero.

El director del plantel, Ramón Hernández Pérez, señaló que la inconformidad es porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les cortó el suministro por un adeudo de 170 mil 89 Pesos, los padres de familia señalaron que son de escasos recursos económicos y que existía un convenio con el que la Secretaría de Educación Pública hacía el pago correspondiente.

A la protesta llegaron padres de familia y habitantes de las colonias cercanas, entre ellas Cantarranas, Hermosa Provincia, Joaquín del Pino, Teófilo Acebo 1, 2 y 3.

Otra de las inconformidades, mencionó, es porque no les han hecho caso para la instalación de pasos peatonales, ya que esa vía la toman a alta velocidad quienes conducen vehículos motrices y ponen en riesgo la integridad de los alumnos y sus padres, cuando cruzan hacia la escuela Primaria, la Secundaria y para ir al Cobach.

Afortunadamente se sumaron los 200 padres de familia, quienes ven injusta la medida de la CFE, a pesar de haberles informado que son una escuela de tiempo completo y manejan alimentos, porque el horario de clases es de 8 a 16 horas.

“Tenemos la computadora en la escuela donde se envían los documentos de los niños, tenemos almuerzos escolares de tiempo completo, si nos cortan la luz se echan a perder los alimentos, nos arrancaron los cables de manera drástica, desde el poste hasta la mufa”, afirmó.

El padre de familia Arnulfo Ramos Fuentes, señaló que ya son ocho días que no tienen electricidad y así están acudiendo a recibir clases, “si la escuela es federal no se debe pagar, nosotros no debemos pagar la luz, debe pagarlo el gobierno federal”.

Tras varias horas de bloqueo lograron una negociación con la CFE y de 170 mil 89 Pesos, pagaron 6923 Pesos, con lo que la escuela quedó liberada de adeudo y ahora van a meter los documentos a la Secretaría de Educación para que la escuela entre a un programa de centralización de pagos. EL ORBE / Rodolfo Hernández González