Incrementan Basureros Clandestinos por Falta de Recolección de Basura

Tapachula, Chiapas; 17 de Febrero.- Ante el pésimo servicio que brinda la autoridad municipal, aunado a la falta de cultura ambiental de la población, ha propiciado que en los recientes días se hayan incrementado el número de basureros clandestinos, representando no sólo una mala imagen a la ciudad, sino también un problema de salud pública, afirmó el presidente de la sociedad alternativa rural, Jorge Velázquez Marcelín.

Los basureros clandestinos se han incrementado, principalmente sobre la carretera de la Ruta del Café, sobre el cauce del río Texcuyuapan, dijo, ya que a decir de las personas el camión recolector de basura tarda en pasar a colonias hasta más de una semana, por lo que se ven en la necesidad de sacar a tirar sus desechos, sin considerar el grave daño que generan al ambiente.

Estos lugares clandestinos no solo contaminan al ambiente, sino también se convierten en criaderos potenciales de reproducción del mosco transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika, haciendo urgente que el Ayuntamiento cumpla con su responsabilidad de brindar un servicio de recolección de basura que incluya a todas las colonias de la ciudad para poder contrarrestar esta situación, señaló.

Los basureros que han aparecido sobre la carretera que conduce a comunidades de la zona alta han generado molestia entre los habitantes, porque el grado de contaminación generado por los desechos es muy alto, pues los montículos de desechos esparcidos sobre la vía de comunicación son muy grandes.

El entrevistado detalló que la problemática es provocada por personas que viven en las colonias de la mancha urbana, a quienes se les hace fácil ir a tirar sus residuos a estos lugares, sin importar el daño que ocasionan o bien, el riesgo que provocan a la salud de los habitantes de la zona alta.

Tan solo sobre la Ruta del Café se han detectado más de 8 basureros clandestinos, ubicados desde la planta potabilizadora hasta el ejido Toluca, por lo que pidieron a las autoridades cumplir con su obligación de recolección de basura, porque no puede considerarse a la zona alta como el patio trasero de la ciudad, enfatizó.

Hay personas que desde sus vehículos tiran sus bolsas de residuos, llantas o botellas, incluso animales muertos, así como carros de empresas avícolas que llegan a tirar sus desperdicios, dejándolos esparcidos por la carretera, lo que da también mal aspecto porque esta es una ruta turística, donde los cruceristas la utilizan para llegar a las fincas cafetaleras.

Pidió a las autoridades sanitarias su intervención, porque además de ser un foco de contaminación, también se convierte en un criadero potencial del mosco transmisor del Dengue, Chikungunya o Zika, lo cual pone en riesgo la salud de miles de personas que habitan en las comunidades. EL ORBE/ Mesa De Redacción