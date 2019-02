Disminuyen 70% Ventas en Comercios por Incremento de la Delincuencia en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 22 de Febrero.- Ante la ola delictiva que se manifiesta a diario en Tapachula y poblados aledaños, comerciantes de esta ciudad se pronunciaron contra la inseguridad que ha causado daños colaterales, debido a que desde que se comenzó a acentuar la delincuencia, los negocios de diversos giros han ido a la baja en sus ventas, las cuales han caído 70 por ciento.

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tapachula, Carlos Murillo Pérez, aseguró que, con el incremento de la inseguridad, las familias salen con miedo de sus hogares a hacer sus compras con el temor de ser asaltadas, o encontrarse en medio de algún tiroteo.

Las autoridades encargadas del orden de los tres niveles de Gobierno, deben reforzar sus operativos y mantener una presencia constante en el centro de Tapachula, pero también en calles y avenidas donde prolifera el comercio ya que los delincuentes asaltan con total impunidad al no ver presencia policiaca en la zona.

Con la espiral ascendente de la delincuencia, dijo, las ventas en negocios de distintos giros han bajado hasta en un 70 por ciento, ya que las personas prefieren no salir de sus casas para no ser víctimas de algún atraco, y ante esta situación Tapachula poco a poco se ha convertido en una ciudad violenta.

La falta de control en el flujo migratorio de centroamericanos, dijo, ha ocasionado que algunos de ellos por diversas razones delincan, y aunque aclaró que no son todos, sí debe haber un trabajo más especializado de las autoridades federales para no permitir la llegada de delincuentes a esta ciudad.

En los comerciantes hay temor al hacer el corte de caja de cada día, porque en cualquier momento pudieran ser sometidos por los asaltantes, y aunque aseguró que no se ha llegado a las dimensiones delictivas de otros lugares donde hay “cobro de piso”, sí se debe actuar cuanto antes para no llegar a esas consecuencias.

Hay confianza en que las autoridades policiacas retomen cada una de las expresiones de diferentes sectores de la población que se han pronunciado contra la delincuencia, para crear una estrategia que permita recobrar la tranquilidad de los habitantes de esta ciudad, sostuvo. EL ORBE/ Marvin Bautista.