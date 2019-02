Convoca el Obispo a no Acostumbrarse a Vivir con la Violencia e Inseguridad

Tapachula, Chiapas; 24 de Febrero.- En los últimos días se han vivido situaciones alarmantes de inseguridad en todo el Estado, desde asaltos, robos, secuestros, enfrentamientos, protestas violentas y asesinatos estuvieron a la orden del día, afirmó el obispo de la Diócesis de Tapachula, Jaime Calderón Calderón.

“Agradecemos a la sociedad civil que se ha organizado para manifestar su inconformidad por estos hechos, puesto que no debemos acostumbrarnos a ellos. Los animamos en su lucha por la paz. Sin embargo, queremos invitarlos a recuperar y fortalecer la confianza en las autoridades y no dejar de insistir en que pueden hacer mejor su trabajo”, explicó.

Monseñor convocó a no caer en propaganda que incite hacer justicia por propia mano. No obstante, no se puede dejar de solicitar a las autoridades el poner mayor atención a estos asuntos. Cualquier tipo de violencia es inaceptable y su principal responsabilidad y uno de sus compromisos de campaña fue garantizar la seguridad de todos.

Más adelante, manifestó que hay que ser más sujetos de paz e indicó, “hay un ambiente que se nos está yendo de las manos y eso nos corresponde a todos, de empezar desde nosotros, porque la violencia comienza en el corazón humano, en la manera como lo manejamos frente a la situación agresiva que se está viviendo”.

Aseguró que se necesita mayos compromiso, se necesita el trabajo de todos y la iglesia convoca e impulsa “y yo invitaría a nuestros creyentes católicos que nos sumemos más en la construcción por una cultura de la paz y si tenemos que hacer más en la línea de mayor concientización, talleres o lo que tengamos que hacer, estoy dispuesto, para ir avanzando en lo que a nosotros nos toca, pero hay cosas que están más allá de nosotros, pero sí estar dispuestos y en lo que se pueda hacer, colaboraremos para que vivamos mejor”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González