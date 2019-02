Honduras Demanda Mano de Obra en el Sector Agrícola

* Mientras la Población Busca Trabajo en Otro País.

Tapachula, Chiapas; 24 de Febrero.- El comerciante y vocal de PROCENTRO, Aníbal Enrique Núñez Mejía, dijo que no entiende por qué de la llegada masiva de migrantes, principalmente hondureños, ya que tiene conocimiento que en ese país ante la falta de mano de obra, han llegado guatemaltecos a realizar actividades agrícolas.

“Tampoco entiendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya dicho de que van a tener trabajo, como azuzándolos a que vengan, si bien es cierto es una zona fronteriza donde tenemos una vida multicultural, pero los que vinimos con respeto, los que vinimos a trabajar, los que no somos originarios de Tapachula como en mi caso, he venido a esta tierra a desarrollar trabajo, a sumarme al desarrollo en esta ciudad, pero tampoco me gusta que vengan otros a delinquir”, agregó.

“Tengo información de que el año pasado llegaron 10,000 guatemaltecos a Honduras, 5 mil a cortar café y 5 mil a cortar caña y en ese tiempo venían para México 10 mil hondureños, según ellos a buscar mejores condiciones de vida, con la finalidad de llegar a Estados Unidos”, señaló.

Durante las madrugadas, empleados del Gobierno hondureño contratan personas para realizar trabajos diversos trabajos, afirmó. El que no tenga trabajo puede llegar a las 2 de la mañana, anotarse y van a recibir un pago de 3500 Lempiras mensuales por barrer.

El salario mínimo en Honduras es el equivalente de 8 mil Pesos mexicanos, mientras que el salario mínimo de México es de 3060, casi el triple, “entonces por qué se están viniendo si allá tienen una mejor manera de vivir y de recibir su dinero, dirán que la comida es más cara, estamos en los mismos niveles, un kilo de carne allá está costando 120 a 130 Pesos mexicanos, el mismo precio que hay en Tapachula”.

Aseguró que en todo esto de la migración en caravanas hay fuertes intereses políticos y económicos internacionales, como para que tanta gente esté llegando a México si tienen trabajo en su país.

Reconoció que efectivamente la delincuencia en Honduras y El Salvador está bárbara, pero la gente que vive honradamente puede salir con su familia al parque. EL ORBE / Rodolfo Hernández González